Un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova se va deschide după 17 ani. România sprijină integrarea Transnistriei sub conducerea Chișinăului

Printre acestea se numără obținerea unei finanțări pentru construirea unui pod la Autostrada Moldovei A8, finanțare obținută prin programul SAFE.

„După cum știți, România a obținut o finanțare importantă prin programul SAFE pentru a conecta acest pod la autostrada A8, iar ca parte a proiectului vor exista lucrări de infrastructură și în Republica Moldova, inclusiv primul segment de autostradă la standarde europene”, a anunțat Ilie Bolojan, după întâlnirea cu omologul moldovean, Vasile Tofan. Acesta se află în prima sa vizită la București în calitate de premier.

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță și demersuri pentru redeschiderea traficului pe podul feroviar peste Prut dintre satul Fălciu din județul Vaslui și orașul Cantemir din Republica Moldova.

Traficul pe această linie a fost sistat complet în ultimii 17 ani, iar punctul de trecere al frontierei a fost închis.

„În aprilie a avut loc testarea liniei Fălciu-Cantemir și, după cum știți, traficul pe această linie a fost sistat complet în ultimii 17 ani. Prin redeschiderea acestei conexiuni, România și Republica Moldova recuperează un punct important de trecere a frontierei feroviare”, a declarat Ilie Bolojan.

Discuții despre conflictul de la graniță

Pe lângă investiții, dar și demersurile comune de întărire a colaborării s-a discutat și despre războiul de la graniță.

În conferința comună de presă desfășurată alături de omologul moldovean, Ilie Bolojan a precizat și că există o evaluare comună asupra acțiunilor ostile ale Federației Ruse.

„Avem o evaluare comună asupra acțiunilor ostile ale Federației Ruse și cu privire la efectele acestora asupra statelor vecine. Menționez, printre altele, încălcările repetate ale spațiului aerian al României în ultima perioadă. Situații similare au fost înregistrate și în Republica Moldova”, a declarat Ilie Bolojan.

România condamnă ferm războiul din Ucraina, dar și orice acțiuni de încălcare a spațiului aerian sau maritim al statelor vecine.

„Condamnăm ferm continuarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, precum și orice acțiuni de încălcare a spațiului aerian sau maritim al statelor noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

România sprijină reintegrarea Transnistriei la Republica Moldova

În cadrul vizitei de la București s-a discutat și despre reintegrarea regiunii separatiste Transnistria sub conducerea Chișinăului.

„Apreciem și susținem pe deplin abordarea pragmatică promovată de autoritățile de la Chișinău în ceea ce privește procesul de reintegrare”, a declarat Ilie Bolojan.

Chișinăul dorește ca regiunea Transnistria să revină treptat în componența Chișinăului, iar populația să beneficieze acordurile dintre Republica Moldova și UE.

Kremlinul își menține controlul ilegal asupra Transnistriei, prin prezența militară, dependența economică, dar și sprijinul politic direct, în încercarea de a împiedica Republica Moldova să adere la UE, potrivit Context.ro.