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Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, primit joi de Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Programul întâlnirilor, din cadrul primei vizite oficiale în România

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, efectuează joi prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului, urmând să fie primit de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan.
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, primit joi de Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Programul întâlnirilor, din cadrul primei vizite oficiale în România
Maria Nițu
29 iul. 2026, 19:39, Politic
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Premierul României, Ilie Bolojan, îl va primi joi, 30 iulie, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Programul oficial a fost anunțat de Guvernul României.

Ziua va începe la ora 9:30, cu ședința de Guvern, care se va desfășura la Palatul Victoria.

Programul continuă la ora 12:00, când Ilie Bolojan îl va primi oficial pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, în curtea Palatului Victoria. După ceremonia oficială va avea loc momentul tradițional de salut, urmat de fotografia oficială, în Holul de Onoare al Palatului Victoria.

La ora 12:10 este programată întrevederea tête-à-tête dintre Ilie Bolojan și Vasile Tofan. Discuția se va desfășura în format restrâns, iar accesul va fi permis doar echipei oficiale de imagine.

Ulterior, la ora 12:45, va avea loc reuniunea în plen a delegațiilor celor două state. Și această întâlnire se va desfășura tot fără accesul presei.

Programul vizitei se va încheia la ora 13:15, când cei doi prim-miniștri vor susține declarații comune de presă în Holul de Onoare al Palatului Victoria.

Premierul Republicii Moldova, primit și de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va fi primit joi și de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea dintre cei doi oficiali este programată să înceapă la ora 11:00.

Vasile Tofan și membrii noului Guvern al Republicii Moldova au depus jurământul de învestire în urmă cu o săptămână, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Președinția de la Chișinău, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Guvernul condus de Vasile Tofan este format din 16 membri și coordonează 14 ministere. Acesta a fost învestit de Parlamentul Republicii Moldova pe 21 iulie, cu votul a 53 de deputați.

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