Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan: „Cel mai obtuz om politic din ultimii 35 de ani”. „România e tarlaua lui”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un nou atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Invitat în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, liberalul l-a acuzat pe Bolojan că refuză orice dialog și că se consideră deținătorul tuturor răspunsurilor.

În timpul emisiunii de la Gândul, Rareș Bogdan a declarat că premierul interimar are „un cap mic, acoperit de o pălărie prea mare”.

Liberalul a susținut că Ilie Bolojan este unul dintre cei mai inflexibili oameni politici pe care i-a cunoscut și că nu acceptă opiniile celor din jur, nici măcar ale colaboratorilor apropiați.

„Este cel mai obtuz lider pe care l-a avut România în ultimii 35 de ani. Pentru că nu acceptă nimic. Nu acceptă nici de la colaboratorii lui cei mai apropiați, ăia 2, 3, 4 câți are. Nu acceptă nimic, consideră că le știe pe toate. N-a știut nimeni. Nici cei mai buni președinți americani, francezi nu le-au știut pe toate”, a declarat Rareș Bogdan.

„Are un cap mic, acoperit de o pălărie prea mare”, a mai afirmat Rareș Bogdan, spunând Ilie Bolojan și-a depășit limitele.

Acesta l-a acuzat, de altfel, Bolojan că refuză să accepte rezultatul votului prin care Guvernul a fost demis și că a rămas la Palatul Victoria ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat.

„Eu cred că el consideră astăzi că România e tarlaua lui. De asta nici nu părăsește Palatul Victoria. Deși a fost demis cu un scor devastator, 46 de voturi peste necesar. Nu înțeleg de ce a înghițit cheia pe care o avea la gât de la biroul din Palatul Victoria, pentru că nu-l ajută la absolut nimic”, a spus europarlamentarul.