Prima pagină » Știri externe » Anthony Fauci invocă al cincilea amendament pentru a evita întrebările Senatului privind pandemia de Covid

Anthony Fauci invocă al cincilea amendament pentru a evita întrebările Senatului privind pandemia de Covid

Doctorul Anthony Fauci, care a condus răspunsul guvernului SUA la pandemia de Covid-19, și-a invocat dreptul prevăzut de Al Cincilea Amendament împotriva autoincriminării. A refuzat să depună mărturie miercuri, la doar câteva minute după începerea unei audieri la Capitol Hill, pe care republicanii sperau în mod deschis că o vor folosi pentru a-l discredita pe omul de știință și a-l expune acuzațiilor de mărturie mincinoasă.
Rareș Bogdan afirmă că Eugen Tomac era „cea mai bună soluție” pentru funcția de premier
Rareș Bogdan afirmă că Eugen Tomac era „cea mai bună soluție” pentru funcția de premier
Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan: „Cel mai obtuz om politic din ultimii 35 de ani”. „România e tarlaua lui”
Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan: „Cel mai obtuz om politic din ultimii 35 de ani”. „România e tarlaua lui”
Victor Ponta ar fi ajuns un jucător foarte bun de golf. Rareș Bogdan: „Ne-ar bate și pe mine, și pe Iohannis”
Victor Ponta ar fi ajuns un jucător foarte bun de golf. Rareș Bogdan: „Ne-ar bate și pe mine, și pe Iohannis”
Rareș Bogdan: Bolojan trebuia demis înainte de Paști. I-au permis să se victimizeze
Rareș Bogdan: Bolojan trebuia demis înainte de Paști. I-au permis să se victimizeze
Sorin Grindeanu: „Nu am nicio așteptare ca AUR să se apropie de vreun ideal”. Liderul PSD, dispus la discuții cu AUR, dar nu și la înțelegeri
Sorin Grindeanu: „Nu am nicio așteptare ca AUR să se apropie de vreun ideal”. Liderul PSD, dispus la discuții cu AUR, dar nu și la înțelegeri
Alexandra-Valentina Dumitru
29 iul. 2026, 16:21, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prezentându-se în fața Comisiei pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a Senatului, după ce a fost citat de senatorul Rand Paul, Fauci a invocat ceea ce a caracterizat drept „obsesia evidentă a președintelui republican de a solicita urmărirea mea penală” ca motiv pentru refuzul său de a lua cuvântul, potrivit CNN.

Această mișcare îi va înfuria cu siguranță pe criticii republicani ai lui Fauci, care vor fi fost privați de un forum public în care să readucă în discuție presupusa sa gestionare defectuoasă a răspunsului la Covid-19 și teoriile conspiraționiste privind originile virusului.

În declarația sa de deschidere, Fauci a afirmat că „singurul motiv pentru care mă cheamă în fața acestei comisii este acela de a mă determina să spun ceva, orice, care ar putea justifica promisiunile sale publice repetate că voi ajunge, în cuvintele sale, «în spatele gratiilor»”.

Este prima oară când invocă al cincilea amendament

Fauci, figura emblematică a cercetării americane în domeniul bolilor infecțioase încă de pe vremea crizei HIV/SIDA, a comparut de peste 250 de ori în fața Congresului. Aceasta este prima dată când invocă al cincilea amendament.

Fostul director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, în vârstă de 85 de ani, a mai comparut în fața legiuitorilor pentru a nega, sub jurământ, acuzațiile aduse de senatorul Paul privind ascunderea originilor pandemiei de Covid-19 și cercetările controversate în domeniul bolilor infecțioase.

Presiunile exercitate de Paul și de alții l-au determinat pe președintele Joe Biden să-l grațieze preventiv pe Fauci în ultimele sale zile de mandat. Astfel, a fost protejat de acuzațiile legate de orice declarații făcute în anii anteriori.

Însă acesta s-a confruntat cu o nouă amenințare după ce Paul a devenit președinte al unei importante comisii a Senatului. Aceea că senatorii republicani și alții, inclusiv secretarul american al Sănătății și Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., vor încerca să găsească noi modalități de a-l acuza de mărturie mincinoasă.

Paul și Kennedy au precizat înaintea audierii că sperau ca Fauci, care s-a pensionat în 2022, să comită sperjur în declarațiile sale privind originile Covid-19, măsurile de restricție și cercetarea științifică finanțată de NIAID.

Ce spune Donald Trump despre incident

Președintele Donald Trump și-a exprimat și el părerea înaintea audierii de miercuri. Acesta a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că Fauci „a luat prea multe decizii greșite”. Președintele a adăugat că „nu l-a lăsat pe (Fauci) să închidă țara” în timpul pandemiei.

Refuzul lui Fauci de a răspunde la întrebări survine, de asemenea, la câteva zile după ce un alt republican din Camera Reprezentanților l-a sesizat pe fostul consilier special Jack Smith la Departamentul de Justiție pentru o eventuală urmărire penală, sugerând că acesta ar fi făcut declarații false în cadrul propriului său mărturisiri în fața comisiei, care a avut loc cu ușile închise.

La fel ca Fauci, și Smith a fost supus unei atenții intense din partea aliaților lui Trump. Aceștia au fost indignați de ancheta sa privind eforturile președintelui de a anula alegerile din 2020.

Paul susține că Institutele Naționale de Sănătate (NIH) au finanțat cercetări virale în Wuhan, China, care au dus la apariția unor tulpini mai virulente și mai contagioase de coronavirus.

Cunoscute sub denumirea de „cercetare de câștig de funcție”, aceste tipuri de studii sunt adesea utilizate pentru a înțelege mai bine modul în care se răspândesc virusurile și cum pot fi tratate.

„Îmi este greu să fac acest lucru”

De-a lungul anilor, Fauci a negat că NIH ar fi finanțat vreodată studii legate de coronavirusul care a provocat pandemia din 2020. Analizele federale privind focarul nu au oferit concluzii clare cu privire la sursa acestuia. Nu există dovezi că virusul ar fi fost creat artificial și ar fi scăpat dintr-un laborator de virologie.

El și-a încheiat declarațiile spunând: „Deși îmi este greu să fac acest lucru, având în vedere respectul pe care îl nutresc față de puterea legislativă și colaborarea mea de zeci de ani cu Congresul, la sfatul avocaților mei, îmi voi invoca dreptul prevăzut de al 5-lea amendament al Constituției de a nu răspunde la întrebările dumneavoastră”.

Recomandarea video

VIDEO: „E ca și cum un păianjen uriaș ar devora peisajul”. Cablurile de fibră optică folosite de armatele Rusiei și Ucrainei pentru controlul dronelor au împânzit pădurile și câmpurile de-a lungul liniilor frontului, cu un impact major asupra naturii
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Seceta usucă culturile fermierilor. Dunărea scade și oprește sistemele de irigații
Gandul
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Cancan
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport
Diana Buzoianu acuză că încearcă în zadar să intre în audiență la procuroarea generală a României: „Am rămas șocată!”
Libertatea
Mihaela Rădulescu a revenit în locul în care și-a pierdut partenerul. Ce s-a întâmplat după ce a aprins o lumânare?
CSID
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia