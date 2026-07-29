Anthony Fauci invocă al cincilea amendament pentru a evita întrebările Senatului privind pandemia de Covid

Prezentându-se în fața Comisiei pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a Senatului, după ce a fost citat de senatorul Rand Paul, Fauci a invocat ceea ce a caracterizat drept „obsesia evidentă a președintelui republican de a solicita urmărirea mea penală” ca motiv pentru refuzul său de a lua cuvântul, potrivit CNN.

Această mișcare îi va înfuria cu siguranță pe criticii republicani ai lui Fauci, care vor fi fost privați de un forum public în care să readucă în discuție presupusa sa gestionare defectuoasă a răspunsului la Covid-19 și teoriile conspiraționiste privind originile virusului.

În declarația sa de deschidere, Fauci a afirmat că „singurul motiv pentru care mă cheamă în fața acestei comisii este acela de a mă determina să spun ceva, orice, care ar putea justifica promisiunile sale publice repetate că voi ajunge, în cuvintele sale, «în spatele gratiilor»”.

Este prima oară când invocă al cincilea amendament

Fauci, figura emblematică a cercetării americane în domeniul bolilor infecțioase încă de pe vremea crizei HIV/SIDA, a comparut de peste 250 de ori în fața Congresului. Aceasta este prima dată când invocă al cincilea amendament.

Fostul director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, în vârstă de 85 de ani, a mai comparut în fața legiuitorilor pentru a nega, sub jurământ, acuzațiile aduse de senatorul Paul privind ascunderea originilor pandemiei de Covid-19 și cercetările controversate în domeniul bolilor infecțioase.

Presiunile exercitate de Paul și de alții l-au determinat pe președintele Joe Biden să-l grațieze preventiv pe Fauci în ultimele sale zile de mandat. Astfel, a fost protejat de acuzațiile legate de orice declarații făcute în anii anteriori.

Însă acesta s-a confruntat cu o nouă amenințare după ce Paul a devenit președinte al unei importante comisii a Senatului. Aceea că senatorii republicani și alții, inclusiv secretarul american al Sănătății și Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., vor încerca să găsească noi modalități de a-l acuza de mărturie mincinoasă.

Paul și Kennedy au precizat înaintea audierii că sperau ca Fauci, care s-a pensionat în 2022, să comită sperjur în declarațiile sale privind originile Covid-19, măsurile de restricție și cercetarea științifică finanțată de NIAID.

Ce spune Donald Trump despre incident

Președintele Donald Trump și-a exprimat și el părerea înaintea audierii de miercuri. Acesta a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că Fauci „a luat prea multe decizii greșite”. Președintele a adăugat că „nu l-a lăsat pe (Fauci) să închidă țara” în timpul pandemiei.

Refuzul lui Fauci de a răspunde la întrebări survine, de asemenea, la câteva zile după ce un alt republican din Camera Reprezentanților l-a sesizat pe fostul consilier special Jack Smith la Departamentul de Justiție pentru o eventuală urmărire penală, sugerând că acesta ar fi făcut declarații false în cadrul propriului său mărturisiri în fața comisiei, care a avut loc cu ușile închise.

La fel ca Fauci, și Smith a fost supus unei atenții intense din partea aliaților lui Trump. Aceștia au fost indignați de ancheta sa privind eforturile președintelui de a anula alegerile din 2020.

Paul susține că Institutele Naționale de Sănătate (NIH) au finanțat cercetări virale în Wuhan, China, care au dus la apariția unor tulpini mai virulente și mai contagioase de coronavirus.

Cunoscute sub denumirea de „cercetare de câștig de funcție”, aceste tipuri de studii sunt adesea utilizate pentru a înțelege mai bine modul în care se răspândesc virusurile și cum pot fi tratate.

„Îmi este greu să fac acest lucru”

De-a lungul anilor, Fauci a negat că NIH ar fi finanțat vreodată studii legate de coronavirusul care a provocat pandemia din 2020. Analizele federale privind focarul nu au oferit concluzii clare cu privire la sursa acestuia. Nu există dovezi că virusul ar fi fost creat artificial și ar fi scăpat dintr-un laborator de virologie.

El și-a încheiat declarațiile spunând: „Deși îmi este greu să fac acest lucru, având în vedere respectul pe care îl nutresc față de puterea legislativă și colaborarea mea de zeci de ani cu Congresul, la sfatul avocaților mei, îmi voi invoca dreptul prevăzut de al 5-lea amendament al Constituției de a nu răspunde la întrebările dumneavoastră”.