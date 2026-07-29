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Un fost consultant al armatei suedeze a fost condamnat pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei

Un fost consultant al armatei suedeze, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnat miercuri de o instanță suedeză la tratament psihiatric pentru tentativă de transmitere a informațiilor clasificate către serviciile de informații rusești în 2025.
Un fost consultant al armatei suedeze a fost condamnat pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei
Laurentiu Marinov
29 iul. 2026, 16:37, Știri externe
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Bărbatul, născut în Suedia din părinți imigranți iranieni, și suferind de o tulburare mintală gravă a lucrat în calitate de consultant IT pentru armata suedeză între 2018 și 2022, potrivit Le Figaro.

El a fost găsit vinovat de tentativă de spionaj, în urma unei călătorii la  Moscova între noiembrie și decembrie 2025. Bărbatul a fost acuzat că a încercat să divulge informații clasificate pe care le-a obținut în cursul activității sale profesionale, a anunțat tribunalul din Stockholm într-un comunicat.

Conform hotărârii judecătorești, el contactase anterior FSB (serviciul secret) rus și GRU (informațiile militare) și solicitase, în schimbul documentelor promise, protecție din partea autorităților ruse, precum și cetățenie rusă. În timpul procesului său de trei zile, desfășurat în mare parte cu ușile închise, bărbatul a negat acuzațiile împotriva sa.

A creat o companie de securitate cibernetică concentrată pe operațiuni ofensive

Potrivit acuzării, acesta a folosit în special instrumentul de inteligență artificială Claude pentru a genera un document intitulat „Petiție pentru protecție militară prin intermediul GRU Pathway”, în care a expus motivele pentru care considera că ar trebui să beneficieze de protecție.

În 2024, bărbatul a creat o companie de securitate cibernetică care, conform înregistrărilor publice, trebuia să se concentreze pe „operațiuni cibernetice ofensive” .

Dee asemenea, este acuzat de conspirație la comiterea unei crime. Ancheta privind acest aspect al cazului este în curs de desfășurare, potrivit Säpo, Serviciul Suedez de Securitate. Säpo consideră Rusia drept „principala amenințare” la adresa Suediei, țară care a aderat la NATO în 2024.

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