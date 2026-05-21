Grecia: Un cetățean azer a fost condamnat la peste șapte ani de închisoare pentru spionaj

Un tribunal din Grecia a condamnat un cetățean azer în vârstă de 27 de ani la șapte ani și o lună de închisoare pentru spionaj, după ce autoritățile l-au acuzat că a monitorizat baza navală Souda de pe insula Creta.
Radu Mocanu
21 mai 2026, 13:23, Știri externe
Bărbatul a fost arestat în luna iunie a anului trecut după ce autoritățile au constatat că acesta monitoriza baza navală Souda, o facilitate folosită de forțele navale ale Greciei, Statele Unite ale Americii și NATO. 

Cetățeanul azer deținea un permis temporar de ședere emis de Polonia și ajunsese în Grecia în ianuarie 2025 și, din luna iunie, era cazat într-un hotel cu vedere directă către baza navală, relatează Reuters

Surse din cadrul poliției au precizat că bărbatul ar fi făcut fotografii și materiale video cu instalații militare, pe care le-ar fi transmis unor actori statali. 

În camera de hotel a suspectului, anchetatorii au descoperit o cameră foto de înaltă rezoluție cu teleobiectiv, un trepied, cititoare USB, carduri de stocare și un laptop pe care era instalat un sistem de criptare. 

Cu toate acestea, echipa sa de avocați a transmis că bărbatul nu a avut intenția de a spiona și că a fotografiat „o priveliște accesibilă oricui”. 

În decursul acestui an, autoritățile din Grecia au mai reținut un bărbat de 36 de ani, suspectat că ar fi spionat aceeași bază militară. La baza militară Souda a staționat și portavionul american USS Gerald Ford pentru reaprovizionare. 

