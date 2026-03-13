Prima pagină » Știri externe » Polonez arestat în Grecia sub acuzația de spionaj la o bază militară din Creta folosită de americani

Polonez arestat în Grecia sub acuzația de spionaj la o bază militară din Creta folosită de americani

Un polonez a fost arestat în Grecia sub acuzația de spionaj la o bază militară din Creta folosită de americani.
Polonez arestat în Grecia sub acuzația de spionaj la o bază militară din Creta folosită de americani
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
13 mart. 2026, 11:09, Politic

Poliția greacă a arestat un cetățean polonez care este acuzat că a spionat baza militară folosită de forțele americane din Creta, relatează agenția ANA și Al Jazeera.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani ar fi fotografiat navele care intrau în baza de pe insulă, au explicat polițiștii. Bărbatul, care a fost arestat joi, a negat acuzațiile.

USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a trecut prin Souda la sfârșitul lunii trecute.

Pe 2 martie, un georgian a fost și el arestat sub acuzația de spionaj la baza militară.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
Gandul
Mesaj Ro-Alert în România: 'Rămâneți în case!' MApN a ridicat 2 avioane F-16 în aer
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Zodia care va avea multe probleme de sănătate în primăvara lui 2026: Erupții, oboseală și fluctuații ale tensiunii arteriale
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor