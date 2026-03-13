Polonez arestat în Grecia sub acuzația de spionaj la o bază militară din Creta folosită de americani

Poliția greacă a arestat un cetățean polonez care este acuzat că a spionat baza militară folosită de forțele americane din Creta, relatează agenția ANA și Al Jazeera.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani ar fi fotografiat navele care intrau în baza de pe insulă, au explicat polițiștii. Bărbatul, care a fost arestat joi, a negat acuzațiile.

USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a trecut prin Souda la sfârșitul lunii trecute.

Pe 2 martie, un georgian a fost și el arestat sub acuzația de spionaj la baza militară.