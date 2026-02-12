Prima pagină » Știri externe » Incendiu la o bază militară din Rusia după un atac cu rachete

Un atac cu rachete a provocat un incendiu în noaptea de miercuri spre joi la o bază militară din sudul Rusiei determinând autoritățile să evacueze populația unui sat din apropiere, a declarat guvernatorul regional.
12 feb. 2026, 05:43, Știri externe

„Unitățile de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza regiunea Volgograd”, a declarat guvernatorul Andrei Bocharov pe Telegram, potrivit Le Figaro. „Un incendiu a izbucnit în urma căderii unor resturi pe terenul unui amplasament al Ministerului Apărării din apropierea satului Kotluban”, a adăugat el.

Guvernatorul regional a precizat că nu au existat victime civile, dar că locuitorii orașului vor fi evacuați „pentru a proteja populația civilă de riscul de explozie în timpul operațiunii de stingere a incendiilor”. Andrei Bocearov nu a indicat originea atacului.

Ca răspuns la bombardamentele rusești de pe teritoriul său din ultimii patru ani, Ucraina trimite drone spre Rusia în fiecare noapte, vizând în special infrastructura energetică.

În regiunea Tambov (centrul Ucrainei), guvernatorul Evgeny Pervichev a raportat un atac cu dronă ucraineană care a avariat o școală militară, ai cărei elevi au fost evacuați din căminele lor către un spital din apropiere.

