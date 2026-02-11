Prima pagină » Știrile zilei » Incendiu la o fabrică Volgograd în urma unui atac cu drone

Incendiu la o fabrică Volgograd în urma unui atac cu drone

Un atac cu drone desfășurat în cursul nopții de marți spre miercuri, a provocat un incendiu la o fabrică din Volgograd, în sudul Rusiei, a anunțat guvernatorul regional.
Imagine cu caracter ilustrativ
Radu Mocanu
11 feb. 2026, 08:35, Știri externe

Andrei Bocharov, guvernatorul regiunii Volgograd a anunțat miercuri: „Unitățile de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia resping un atac terorist masiv al aparatelor aeriene fără pilot asupra instalațiilor energetice și de infrastructură civilă din regiunea Volgograd, citat de Reuters

Potrivit acestuia, atacul a dus la izbucnirea unui incendiu la fabrica. De asemenea, o locuință dintr-un bloc rezidențial a fost avariată, iar resturi de drone au căzut pe terenul unei grădinițe.

Acesta nu a raportat un număr de victime. 

Atacul asupra regiunii Volgograd vine după ce Rusia a atacat regiunea Harkov din nordul Ucrainei. În urma atacului rusesc, trei copii mici și un adult și-au pierdut viața, potrivit lui  Oleg Synegubov șeful administrației militare. 

 

