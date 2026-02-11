Incendiu la o fabrică Volgograd în urma unui atac cu drone

Andrei Bocharov, guvernatorul regiunii Volgograd a anunțat miercuri: „Unitățile de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia resping un atac terorist masiv al aparatelor aeriene fără pilot asupra instalațiilor energetice și de infrastructură civilă din regiunea Volgograd, citat de Reuters.

Potrivit acestuia, atacul a dus la izbucnirea unui incendiu la fabrica. De asemenea, o locuință dintr-un bloc rezidențial a fost avariată, iar resturi de drone au căzut pe terenul unei grădinițe.

Acesta nu a raportat un număr de victime.

Atacul asupra regiunii Volgograd vine după ce Rusia a atacat regiunea Harkov din nordul Ucrainei. În urma atacului rusesc, trei copii mici și un adult și-au pierdut viața, potrivit lui Oleg Synegubov șeful administrației militare.