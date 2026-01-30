Prima pagină » Știri externe » Cum folosește Rusia sistemul Starlink pentru a-și extinde atacurile cu drone

Cum folosește Rusia sistemul Starlink pentru a-și extinde atacurile cu drone

Rusia a început să instaleze sisteme de comunicație prin satelit Starlink pe dronele sale de atac, ceea ce îi permite să efectueze lovituri mai adânci în teritoriul ucrainean, ocolind în mare parte apărarea electronică a Kievului, conform avertismentelor analiștilor militari și oficialilor ucraineni, arată CNN.
Cum folosește Rusia sistemul Starlink pentru a-și extinde atacurile cu drone
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
30 ian. 2026, 08:10, Știri externe

Dronele rusești devin din ce în ce mai greu de interceptat. Experții ucraineni citați de CNN, afirmă că Moscova a folosit deja drone dotate cu Starlink în „sute” de atacuri. Multe dintre acestea au avut ca țintă nu doar obiective militare, ci și orașe, clădiri rezidențiale și infrastructură civilă. „Acesta este un act de terorism facilitat de tehnologii civile moderne de comunicație”, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării și specialist în tehnologie militară.

Sistemul aplicat de Rusia

În trecut, Ucraina reușea să neutralizeze multe drone rusești prin bruiaj GPS și radio. Însă, odată cu integrarea sistemului Starlink, situația s-a schimbat radical. Acum dronele nu mai pot fi blocate electronic, pot fi controlate în timp real de la sute de kilometri distanță și au o precizie mult mai mare asupra țintelor. Anterior, Rusia utiliza drone ghidate prin cabluri de fibră optică, care, deși imposibil de bruiat, erau limitate de lungimea cablului. Starlink elimină această constrângere.

Un alt avantaj semnificativ pentru Rusia este raportul cost-eficiență. O dronă simplă, echipată cu un terminal Starlink Mini (care costă între 250 și 500 de dolari), poate avea o eficiență similară cu dronele sofisticate de zeci de mii de dolari. Beskrestnov a menționat că unele drone pot avea o rază de acțiune de până la 500 de kilometri. Pot acoperi astfel aproape întreaga Ucraina, dar și părți din Republica Moldova, Polonia, România și statele baltice.

Lovituri tot mai precise di distructive asupra tintelor civile

Experții ucraineni consideră că recentul atac asupra unui tren civil din estul Ucrainei, care a provocat mai multe victime, a fost efectuat cu o dronă ghidată prin Starlink. Folosirea unui sistem similar este și ea luată în calcul. Mai ales că drona a reușit să evadeze apărarea electronică și să atingă o țintă în mișcare. De asemenea, roiuri de drone ieftine de tip „Molniya”, fabricate din placaj, au fost folosite pentru atacuri asupra infrastructurii energetice. Unele chiar au reușit să își atingă obiectivele datorită conexiunii prin satelit.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a subliniat că Ucraina trebuie să răspundă rapid acestei noi amenințări. El a confirmat că autoritățile de la Kiev au contactat SpaceX, compania care deține Starlink. „Inamicul își îmbunătățește constant dronele și tactica. Fiecare zi aduce un nou risc”, a declarat Fedorov, menționând că Rusia a lansat peste 6.000 de drone doar în ultima lună.

Starlink, razboi și sancțiuni

Deși Starlink nu are permisiunea de a opera în Rusia, iar vânzarea sistemului este interzisă prin sancțiuni americane, Moscova a reușit să obțină terminale prin intermediul unor țări terțe. Compania nu a oferit comentarii, dar a afirmat anterior că dezactivează terminalele utilizate de entități sancționate.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) subliniază că utilizarea Starlink pe dronele rusești reprezintă o problemă nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea regională. Dacă aceste drone sunt lansate din Rusia sau din teritorii ocupate, o parte a spațiului NATO se află teoretic în raza lor de acțiune, ceea ce ridică noi întrebări cu privire la escaladarea conflictului.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Tragedia de pe DN6 deschide din nou discuția despre lipsa autostrăzilor din România și consecința directă: numărul morților de pe șosele. Țara noastră este „campioană” europeană la morți din accidente rutiere și codașă la autostrăzi
Gandul
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă suferi de gastrită. Este foarte nutritivă și nu conține ingrediente agresive
CSID
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor