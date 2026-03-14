Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a comentat declarațiile făcute de Trump, cu privire la faptul că SUA nu au nevoie de sprijinul Ucrainei în interceptarea dronelor iraniene.
Zelenski, replică la Trump, după afirmația că SUA nu au nevoie de ajutorul Ucrainei în combaterea dronelor: „Retorica e retorică"
Daiana Rob
14 mart. 2026, 06:44, Știri externe

Vineri, Trump a precizat că SUA nu au nevoie de sprijinul Ucrainei în interceptarea dronelor iraniene.

„Nu avem nevoie de ajutorul lor în ceea ce privește apărarea împotriva dronelor. Știm mai multe despre drone decât oricine. De fapt, avem cele mai bune drone din lume”, a declarat Trump, într-un interviu pentru Fox News Radio.

Comentând declarațiile date de președintele SUA, Zelenski a precizat că „retorica este doar retorică”, adăugând că „cel mai important este că noi știm ce facem”, le-a spus el jurnaliștilor, în timpul vizitei sale în Franța, potrivit European Pravda.

Vineri, Bloomberg titra că Statele Unite vor trimite în Orientul Mijlociu 10.000 de drone interceptoare dezvoltate în Ucraina.

Secretarul General al Armatei SUA, Dan Driscoll, a declarat că decizia a fost luată pentru a respinge atacurile iraniene fără a recurge la sisteme de apărare anti-rachetă mai scumpe.

În cadrul interviului său, Trump a precizat că SUA sprijină Kievul în războiul cu Rusia, dar și că primește, în schimb, fonduri pentru acest sprijin.

Președintele Volodimir Zelenski a precizat și el că este recunoscător pentru faptul că Ucraina are posibilitatea de a cumpăra din SUA echipamente militare.

„Suntem recunoscători față de Americani că încă avem oportunități de a cumpăra (n.r. –armament) prin intermediul PURL. Și ceea ce cumpărăm include și rachetele de apărare aeriană HIMARS și Patriot”, a declarat Zelenski.

