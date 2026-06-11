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O țară din Europa caută 350.000 de muncitori pentru industria de apărare. Salariile ajung la 80.000 de euro

Sectorul apărării din Spania are nevoie urgentă de 350.000 de lucrători calificați. Salariul mediu depășește media națională cu 80%, iar unele posturi ajung la 80.000 de euro pe an.
O țară din Europa caută 350.000 de muncitori pentru industria de apărare. Salariile ajung la 80.000 de euro
Andreea Tobias
11 iun. 2026, 14:03, Știri externe
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Industria apărării din Spania are nevoie de 350.000 de angajați într-un moment în care conflictele internaționale stimulează investițiile militare și zeci de mii de specialiști se apropie de pensionare. Salariile din sector depășesc media națională cu aproape 80%.

 

Primul factor este schimbarea generațională.

Aproximativ 240.000 de angajați din industria apărării spaniole se vor pensiona în următorii zece ani.

Al doilea factor este creșterea bruscă a investițiilor militare europene. E accelerată de conflictele din Ucraina și Iran și de reînarmarea continentului.

Cele două presiuni coincid într-un moment în care sectorul are nevoie urgentă de personal calificat.

Salarii cu 80% peste media națională

Potrivit TEDAE, Asociația Spaniolă a Întreprinderilor Tehnologice din Domeniul Apărării, Securității, Aeronauticii și Spațiului, salariul mediu în sector este de 40.000 de euro brut pe an, scrie as.com.

Pentru profilurile specializate, remunerația poate depăși 80.000 de euro brut anual, față de o medie națională de aproximativ 22.000 de euro.

Sectorul generează în prezent aproximativ 36.000 de locuri de muncă directe, 37.000 indirecte și alte 15.000 induse.

Ce profiluri sunt căutate

Industria recrutează în special specialiști în aeronautică, spațiu, electronică, apărare cibernetică, sisteme de simulare și tehnologii satelitare. Sunt vizați și profesioniști civili care să colaboreze cu militarii din cele trei arme ale armatei.

Drona militară a devenit unul dintre produsele cu cea mai mare cerere, iar companiile din sector caută urgent ingineri și tehnicieni cu experiență în acest domeniu.

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