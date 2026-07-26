Liderul Iranului: Vom continua să sprijinim Hezbollah. „Jihadul și rezistența sunt singura cale”

Scrisoarea a fost adresată secretarului general al Hezbollah, șeicul Naim Qassem, iar fragmente din aceasta au fost publicate ulterior de Mojtaba Khamenei pe platforma X.

Sprijinul pentru Hezbollah, misiune strategică

Liderul iranian a descris apărarea grupării șiite libaneze drept o „misiune strategică” a țării sale.

„În conformitate cu politica stabilită de marele martir al Revoluției Islamice (n.r. – fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, tatăl lui Mojtaba Khamenei), Republica Islamică Iran consideră apărarea acestor mujahedini oprimați, dar puternici, drept misiunea sa strategică”, a transmis liderul iranian.

Ayatollahul Mojtaba Khamenei a criticat din nou Statele Unite și Israelul, pe care le-a acuzat că alimentează conflictele din regiune.

„Astăzi, când popoarele lumii s-au săturat de tirania și opresiunea guvernului Statelor Unite și a sioniștilor criminali, distrugători de vieți și generații, nu mai există altă cale decât jihadul și rezistența”, a afirmat acesta. În discursul liderilor iranieni și al grupărilor aliate Teheranului, termenul „jihad” este folosit pentru a desemna lupta împotriva Israelului și a influenței occidentale în Orientul Mijlociu.

Libanul, condiție pentru un acordul de pace

Khamenei a menționat că Iranul consideră păstrarea integrității teritoriale a Libanului și încetarea completă și necondiționată a atacurilor israeliene asupra teritoriului libanez drept condiții esențiale pentru orice acord care ar pune capăt conflictului dintre țara sa și coaliția formată din Statele Unite și Israel, care durează de aproape cinci luni.

„Iranul a desemnat păstrarea integrității teritoriale a Libanului și încetarea absolută și necondiționată a agresiunii regimului sionist drept condiția principală pentru orice acord de încheiere a războiului impus de Statele Unite”, a transmis ayatollahul.

Hezbollah, principalul aliat al Iranului

Hezbollah este cea mai importantă grupare armată susținută de Iran în Orientul Mijlociu și reprezintă unul dintre principalii membri ai așa-numitei alianțe „Axa Rezistenței”, alături de rebelii houthi din Yemen, de alte organizații șiite și de mișcarea palestiniană Hamas. Teheranul furnizează de ani de zile Hezbollah sprijin financiar, militar și logistic, considerând organizația un element-cheie al strategiei sale regionale.