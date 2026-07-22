UNESCO include orașul antic Tir din Liban pe lista patrimoniului mondial aflat în pericol, după distrugerile provocate de război

Autoritățile libaneze au solicitat măsura, invocând riscurile majore la adresa unuia dintre cele mai importante situri istorice din bazinul Mediteranei. Decizia a fost adoptată în cadrul reuniunii Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO, desfășurată la Busan, în Coreea de Sud.

Potrivit UNESCO, situl a fost lovit direct în timpul atacurilor și a suferit pagube, iar starea sa de conservare, precum și posibilitatea producerii unor noi distrugeri, au determinat includerea acestuia pe lista patrimoniului mondial aflat în pericol.

Un oraș cu o istorie de peste trei milenii

Situat la aproximativ 20 de kilometri de frontiera cu Israelul, Tir este considerat unul dintre cele mai vechi orașe locuite continuu de pe litoralul Mării Mediterane și unul dintre cele mai importante centre ale civilizației feniciene.

Situl este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO datorită vestigiilor sale excepționale din perioada romană, printre care se numără un arc de triumf, un hipodrom din secolul al II-lea și alte monumente care ilustrează dezvoltarea urbană și culturală a regiunii în Antichitate, potrivit publicației Stern.

Pentru comunitatea internațională, Tir reprezintă unul dintre cele mai valoroase ansambluri arheologice din Orientul Mijlociu, fiind vizitat, înaintea conflictelor din regiune, de numeroși turiști și cercetători.

Bombardamentele au amplificat riscurile pentru patrimoniu

Orașul a fost afectat în repetate rânduri de bombardamente de la izbucnirea celei mai recente confruntări dintre Israel și Hezbollah. În timpul operațiunilor militare, autoritățile israeliene au emis mai multe ordine de evacuare pentru populația din zonă, inclusiv pentru sectoarele în care se află monumentele istorice.

Escaladarea conflictului a avut loc după extinderea tensiunilor regionale generate de războiul dintre Israel și Iran, în care Libanul a fost implicat indirect prin atacurile lansate de Hezbollah asupra teritoriului israelian și ripostele armatei israeliene, care au inclus lovituri aeriene și operațiuni terestre în sudul Libanului.

Guvernul libanez acuză Israelul că nu respectă obligațiile prevăzute de Convenția de la Haga privind protecția bunurilor culturale în cazul conflictelor armate și susține că patrimoniul istoric al țării este expus unor distrugeri ireversibile.

Ce înseamnă includerea pe lista patrimoniului în pericol

Înscrierea unui sit pe Lista Patrimoniului Mondial aflat în pericol permite mobilizarea unui sprijin internațional mai consistent pentru conservarea acestuia și atragerea de resurse tehnice și financiare destinate protejării și restaurării monumentelor afectate.