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ONU condamnă intensificarea atacurilor israeliene în Fâșia Gaza. Peste 50 de civili au fost uciși în ultima săptămână

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a denunțat marți intensificarea atacurilor armatei israeliene în Fâșia Gaza. Potrivit instituției, în cursul ultimei săptămâni, atacurile israeliene au ucis cel puțin 57 de persoane.
ONU condamnă intensificarea atacurilor israeliene în Fâșia Gaza. Peste 50 de civili au fost uciși în ultima săptămână
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
21 iul. 2026, 16:33, Știri externe
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„Niciun loc din Gaza nu este încă sigur pentru palestinieni. IDF și-a intensificat atacurile în ultimele zile, ucigând și rănind zeci de palestinieni”, a transmis un purtător de cuvânt al agenției ONU, citat de la AFP

Instituția a precizat că loviturile au vizat clădiri rezidențiale, cel puțin un cort în care erau adăpostite persoane strămutate intern și alte zone dens populate. 

Între 13 și 20 iulie, Oficiul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului a înregistrat cel puțin 57 de palestinieni uciși, printre care șase copii și opt femei. 

Agenția precizează că 34 dintre victime și-au pierdut viața în afara „liniei galbene” stabilite de Israel, care delimitează zona controlată de Hamas de cea aflată sub controlul armatei israeliene. 

De asemenea, în cursul zilei de marți, un atac israelian a ucis o familie de șase persoane, dintre care patru copii. 

Peste 1.150 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în atacuri israeliene de la intrarea în vigoare a armistițiului din luna octombrie, potrivit autorităților sanitare din enclava palestiniană.

Războiul a început după atacul lansat de Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023, soldat, potrivit autorităților israeliene, cu aproximativ 1.200 de morți și circa 250 de persoane luate ostatice. 

În replică, ofensiva militară israeliană din Fâșia Gaza a provocat moartea a peste 73.000 de palestinieni, conform autorităților sanitare din enclavă.  

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