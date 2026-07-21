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Procurorii maghiari percheziționează serverele Fidesz. Péter Magyar, interesat de subvențiile Guvernului Viktor Orbán în Transilvania

Procurorii au percheziționat centrul care securizează serverele Fidesz, în scandalul NKA de 17 miliarde de forinți. Scopul era confiscarea întregului sistem de comunicare și a bazelor de date ale partidului condus de Viktor Orbán, scrie presa de la Budapesta.
Procurorii maghiari percheziționează serverele Fidesz. Péter Magyar, interesat de subvențiile Guvernului Viktor Orbán în Transilvania
Sorina Matei
21 iul. 2026, 17:54, Știri externe
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Procurorii s-au prezentat marți, neanunțați, la centrul care pune la dispoziția Fidesz serverele pentru a sechestra întregul sistem de comunicații și bazele de date ale partidului condus de Viktor Orbán, anunță presa de la Budapesta.

Marianna Bodó, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Județean Bács-Kiskun, a declarat că se efectuează acțiuni procedurale pentru infracțiunea de proastă gestionare și alte infracțiuni din scandalul NKA de 17 miliarde, dar nu a dorit să dezvăluie detalii, invocând interesele anchetei.

Raidul a fost raportat de Bertalan Havasi, directorul de comunicare al Fidesz.

Conform comunicatului, nu a mai existat un astfel de incident în Ungaria „din 1990, de la sfârșitul comunismului”. „Dictatura a atins astăzi un nou nivel”, a spus politicianul.

Premierul Péter Magyar a vorbit despre acest caz , declarând că așteaptă informații de la parchet.

Finanțări de 48 milioane de euro. Vizate sunt și subvențiile Guvernul Viktor Orbán pentru proiecte în Transilvania

Scandalul NKA de 17 miliarde de forinți (aproximativ 48 de milioane de euro) se referă la un caz amplu de corupție din Ungaria privind distribuirea ilegală de finanțări publice prin intermediul Fondului Cultural Național (Nemzeti Kulturális Alap – NKA). Anchetatorii de la Parchetul General al comitatului Bács-Kiskun suspectează fapte grave de administrare frauduloasă și prejudicierea patrimoniului, comise după luna decembrie 2024.

Suspecții sunt acuzați că au aprobat în mod nelegal peste 1.079 de decizii de finanțare pentru proiecte culturale. Fondurile au fost direcționate cu încălcarea procedurilor legale de transparență.

Instanța a dispus arestarea preventivă a șase persoane implicate direct în procesul decizional. Printre acestea se numără Balázs Bús, fostul vicepreședinte al NKA, alături de directori din structura de sprijin cultural și membri ai comisiei de evaluare.

NKA este principala agenție guvernamentală de la Budapesta responsabilă cu finanțarea programelor culturale naționale și externe.

Cazul a generat un interes major la nivel regional având în vedere că Fondul Cultural Național reprezintă unul dintre canalele financiare majore utilizate de Guvernul Viktor Orbán pentru a subvenționa proiecte în Transilvania.

Prin intermediul NKA, zeci de organizații, instituții media, asociații culturale și biserici ale comunității maghiare din România primeau anual sume semnificative. Ancheta și arestările de la vârful instituției riscă să blocheze sau să supună unor verificări drastice toate liniile de finanțare active destinate minorității maghiare din afara granițelor Ungariei.

În acest caz, în total, șase persoane sunt arestate, una dintre ele fiind Balázs Bús, fost vicepreședinte al NKA și fost primar Fidesz din Óbuda-Békásmegyer.

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