Dacă ar exista alte alegeri duminica aceasta, 61% din întreaga populație cu drept de vot ar vota pentru Partidul Tisza, în timp ce proporția susținătorilor Fidesz a scăzut la 21%, potrivit unui sondaj realizat de Median între 27 aprilie și 2 mai 2026, comandat de compania de sondaje a opiniei publice HVG.

Conform studiului, tot mai puțini oameni cred acum că Viktor Orbán era potrivit pentru funcția de prim-ministru. În retrospectivă, doar 39% îl consideră acum destul de potrivit pentru poziția de premier, iar 59% nu sunt deloc mulțumiți de el. În schimb, 72% dintre respondenți consideră că Péter Magyar este potrivit pentru poziția de premier, ceea ce arată o creștere puternică pentru Magyar, de 18 puncte procentuale, față de momentul de dinaintea alegerilor.

Opinia publică maghiară adoptă și o poziție fermă cu privire la problema responsabilității lui Orbán.

65% din întreaga societate, precum și o optime din restul alegătorilor Fidesz, consideră că Orbán ar trebui tras la răspundere pentru acțiunile sale în instanță, iar doar 28% consideră că nu ar fi corect să se inițieze proceduri legale.

Alegătorii Partidului Tisza sunt cei mai stricți în această privință: 88% dintre ei l-ar trage la răspundere pe prim-ministrul demisionar în fața Justiției. Pe măsură ce baza de electorat a lui Tisza a crescut, la fel a crescut și starea de spirit a publicului, ceea ce a deteriorat percepția asupra prim-ministrului demisionar:

63% spun că lucrurile merg, în general, în direcția bună în țară

și doar 23% spun că se îndreaptă în direcția greșită.

De la alegeri, numărul optimiștilor aproape s-a dublat, în timp ce numărul pesimiștilor a scăzut și mai mult.

Presa maghiară relatează și despre gândurile lui Orbán după pierderea alegerilor:

„Orbán a vorbit în privat despre cum Fidesz, ca brand politic, a devenit atât de uzat încât nu ar mai exista nicio șansă pentru o altă candidatură de succes sub acest nume. De fapt, premierul demisionar ia în considerare faptul că nu ar putea să-și reia în viitor mandatul, așa că nu exclude posibilitatea de a se retrage din punct de vedere politic.

Conform unor surse, modelul lui este fostul lider al PiS-ului polonez, Jarosław Kaczyński – care are o participare extrem de reținută în politica Poloniei”.