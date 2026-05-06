Presa maghiară relatează pe larg despre situația lui Viktor Orbán după prăbușirea spectaculoasă în alegeri. Sondajele arată că populația maghiară vrea să-l vadă pe Orban în fața instanțelor de judecată. Sprijinul pentru Péter Magyar a crescut și mai mult după alegerile parlamentare.
Sorina Matei
06 mai 2026, 18:44, Politic

Dacă ar exista alte alegeri duminica aceasta, 61% din întreaga populație cu drept de vot ar vota pentru Partidul Tisza, în timp ce proporția susținătorilor Fidesz a scăzut la 21%, potrivit unui sondaj realizat de Median între 27 aprilie și 2 mai 2026, comandat de compania de sondaje a opiniei publice HVG.

Conform studiului, tot mai puțini oameni cred acum că Viktor Orbán era potrivit pentru funcția de prim-ministru. În retrospectivă, doar 39% îl consideră acum destul de potrivit pentru poziția de premier, iar 59% nu sunt deloc mulțumiți de el. În schimb, 72% dintre respondenți consideră că Péter Magyar este potrivit pentru poziția de premier, ceea ce arată o creștere puternică pentru Magyar, de 18 puncte procentuale, față de momentul de dinaintea alegerilor.

Peter Magyar, leader of Hungary’s Tisza Party, speaks at an international press conference in Budapest, Hungary, on April 13, 2026. Hungary’s opposition party Tisza, led by Peter Magyar, defeated Prime Minister Viktor Orban’s ruling coalition by securing a majority in Sunday’s parliamentary elections, according to preliminary results released by the National Election Office (NEO). Photo by David Balogh/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Opinia publică maghiară adoptă și o poziție fermă cu privire la problema responsabilității lui Orbán.

65% din întreaga societate, precum și o optime din restul alegătorilor Fidesz, consideră că Orbán ar trebui tras la răspundere pentru acțiunile sale în instanță, iar doar 28% consideră că nu ar fi corect să se inițieze proceduri legale.

Alegătorii Partidului Tisza sunt cei mai stricți în această privință: 88% dintre ei l-ar trage la răspundere pe prim-ministrul demisionar în fața Justiției. Pe măsură ce baza de electorat a lui Tisza a crescut, la fel a crescut și starea de spirit a publicului, ceea ce a deteriorat percepția asupra prim-ministrului demisionar:

  • 63% spun că lucrurile merg, în general, în direcția bună în țară
  • și doar 23% spun că se îndreaptă în direcția greșită.

De la alegeri, numărul optimiștilor aproape s-a dublat, în timp ce numărul pesimiștilor a scăzut și mai mult. 

Presa maghiară relatează și despre gândurile lui Orbán după pierderea alegerilor:

„Orbán a vorbit în privat despre cum Fidesz, ca brand politic, a devenit atât de uzat încât nu ar mai exista nicio șansă pentru o altă candidatură de succes sub acest nume. De fapt, premierul demisionar ia în considerare faptul că nu ar putea să-și reia în viitor mandatul, așa că nu exclude posibilitatea de a se retrage din punct de vedere politic.

Conform unor surse, modelul lui este fostul lider al PiS-ului polonez, Jarosław Kaczyński – care are o participare extrem de reținută în politica Poloniei”.

