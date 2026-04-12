FT: Ungaria, alegerile pe care toate marile puteri ale lumii vor să le câștige

Centrul pentru Reformă Europeană din Budapesta numește alegerile din Ungaria „cele mai importante alegeri din UE” nu doar din acest an, ci „de ceva timp”.

Rezultatul va avea consecințe imediate pentru Europa și nu numai. Alegerile din Ungaria reprezintă un vot pe care Washingtonul, Moscova, Kievul și Bruxelles-ul vor să-l câștige, relatează Financial Times.

O înfrângere a lui Orbán după 16 ani de mandat i-ar priva pe conservatorii naționaliști din întreaga lume de un deschizător de drumuri și un campion ideologic, luând de lângă Casa Albă dar și de lângă Kremlin de un aliat de mare încredere.

Pentru adversarii lui Orban, alegerile oferă o șansă rară de a opri lunga alunecare a țării spre autocrație, atenuând în același timp îngrijorările UE legate de corupție și statul de drept, precum și înlăturând un obstacol major în calea ajutorului practic pentru Ucraina sfâșiată de război.

În prezent, analiștii susțin că partidul maghiar Tisza are un avans mediu de 13 puncte procentuale în sondajele de opinie independente, chiar dacă sondajele aliniate guvernului plasează partidul Fidesz al lui Orbán cu 6,5 puncte procentuale în față.

De ce a scăzut sprijinul pentru Orban

Sprijinul guvernamental a fost slăbit în trei ani de creștere economică aproape zero și de o inflație care, la un moment dat, a fost cea mai ridicată din UE.

Resentimentele publice față de capitalismul de cumetrie și contractele de achiziții publice trucate care favorizează asociații lui Orbán este în creștere, în timp ce pretenția Fidesz la autoritate morală a fost distrusă de expunerea mușamalizărilor guvernamentale a două scandaluri pedofile.

America, Rusia, China și Bruxelles – cu ochii pe votul din Ungaria

Perspectiva înfrângerii lui Orbán i-a tulburat pe aliații săi din întreaga lume, relatează FT.

La un eveniment al Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare de la Budapesta, luna trecută, Russ Fulcher, un congresman republican, a descris Ungaria lui Orbán drept „vârful suliței împotriva globalismului”. Geert Wilders, liderul olandez de extremă dreaptă, l-a descris pe Orbán drept „un leu pe un continent condus de oi”.

Săptămâna aceasta, administrația Trump a sărit în ajutor. Într-o călătorie de două zile la Budapesta, vicepreședintele JD Vance a anunțat că este „aici pentru a-l ajuta în acest ciclu de campanie”, denunțând în același timp interferența străină „cu adevărat rușinoasă” din partea Bruxelles-ului.

Vance a lăudat „cooperarea morală” dintre America lui Trump și Ungaria lui Orbán în „apărarea civilizației occidentale”.

În timpul unui miting de campanie, Vance l-a sunat pe președintele Donald Trump și a ridicat telefonul la microfon. „Sunt un mare fan al lui Viktor”, a declarat Trump publicului. „Sunt alături de el până la capăt, SUA este alături de el până la capăt.”

O înfrângere a lui Orbán ar înlătura și un guvern prietenos cu Beijingul și care sună aproape servil față de Moscova, relatează FT.

„În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră”, i-a spus Orbán președintelui rus Vladimir Putin într-o conversație telefonică din octombrie, oferindu-se să fie un „șoarece” care ajută „leul” Rusiei, potrivit unei transcrieri scurse de informații , văzută de Bloomberg.

Ministrul de externe Péter Szijjártó pare să fi recunoscut că a informat oficialii ruși despre discuțiile confidențiale privind politica de sancțiuni cu omologii săi din UE. În schimb, Ucraina este vecinul care ar resimți cel mai imediat impact al unei schimbări de guvern la Budapesta.

Relațiile dintre cele două țări au fost extrem de tensionate de disputele privind drepturile micii minorități maghiare care trăiește în vestul Ucrainei, aprovizionarea cu energie din Rusia și poziția pro-Kremlin a lui Orbán.

În campaniile anterioare, Orbán a stârnit temeri de interferențe externe atacându-i pe filantropul liberal George Soros, pe imigranții ilegali și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Acum, președintele ucrainean Volodimir Zelenski este prezentat drept o amenințare la adresa Ungariei, fața sa fiind afișată pe panourile publicitare Fidesz din toată țara.

Mai concret, Orbán a blocat plata unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro către Kiev, la care a fost de acord în decembrie. Ucraina ar putea fi obligată în câteva săptămâni să ia măsuri drastice pentru a-și consolida apărarea, inclusiv tipărirea de bani, dacă fondurile rămân înghețate și guvernele europene nu sunt capabile să o susțină cu împrumuturi mai mici.

Cancelarul german Friedrich Merz a numit vetoul „un act grav de lipsă de loialitate în cadrul Uniunii Europene”, în timp ce președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că acesta a încălcat principiul „cooperării sincere” care leagă toți membrii UE.

Premierul maghiar a sugerat că ar putea ridica vetoul dacă livrările către UE printr-o conductă rusească sunt reluate.

„Orbán nu a moderat niciodată situația, ci s-a radicalizat întotdeauna după fiecare victorie electorală”, spune Dániel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană din Berlin. Dacă va câștiga alegerile corect, „concluzia” lui Orbán va fi că mobilizarea anti-ucraineană a dat roade, adaugă Hegedüs.

Liderii UE îl susțin pe Peter Magyar. Ce a promis liderul Opoziției

Liderii UE susțin tăcut victoria lui Peter Magyar și Tisza. Patriot conservator și fost membru al elitei guvernamentale, Magyar nu este un federalist al UE, spun analiștii. Dar s-a angajat să restabilească cooperarea cu instituțiile UE, nu în ultimul rând pentru a convinge Bruxelles-ul să elibereze aproape 20 de miliarde de euro din fonduri pentru Ungaria, înghețate din cauza deficiențelor în ceea ce privește statul de drept.

El se opune aderării accelerate a Ucrainei la UE, dar Bruxelles-ul speră că va ridica blocajul lui Orbán la începerea negocierilor. Un al cincilea mandat consecutiv al prim-ministrului, pe de altă parte, ar adânci temerile legate de obstrucționarea politicii externe a UE și a negocierilor privind următorul buget al UE pe șapte ani , ceea ce ar permite Budapestei să țină blocul comunitar sub control.

În astfel de circumstanțe, UE ar avea puține opțiuni, deoarece îi lipsesc instrumente juridice eficiente pentru a inversa o alunecare către autocrație.

Sancțiunea sa de a priva un stat membru de dreptul său de vot necesită sprijinul unanim al celorlalte 26 de state membre, lucru puțin probabil având în vedere că aliații lui Orbán dețin puterea în Slovacia, Republica Cehă și Italia.

Orban are nevoie de 3 milioane de voturi din 7,5. Fidesz are deja 1,5 milioane de voturi

Ceea ce este cu adevărat în joc în aceste alegeri „este dacă acestea vor rămâne rezonabil de libere și democratice sau dacă Orbán va folosi măsuri autoritare pentru a putea rămâne la putere”, spune Hegedüs.

„Acest lucru ar putea transforma competiția în primele alegeri trucate ale UE, ceea ce ar reprezenta o provocare extraordinară pentru integritatea democratică a Uniunii Europene și, de asemenea, pentru procesele sale decizionale.”

Persoane din Fidesz spun că partidul are o bază solidă de 1,5 milioane de alegători de bază și poate convinge alte câteva sute de mii să rămână alături de el la urne. Dar ar trebui să „mobilizeze” încă 500.000 de alegători inactivi sau dezinteresați pentru a câștiga.

Primarii, organizațiile non-profit locale, activiștii opoziției și reprezentanții numeroasei comunități de romi din țară au avertizat că achiziționarea de voturi este deja în curs de desfășurare, cu milioane de euro în numerar răspândiți în toată țara, pentru a favoriza Fidesz în ziua alegerilor, deși astfel de acuzații sunt notoriu de dificil de dovedit.

„Acest lucru poate decide alegerile”, spune Antal Máté, primarul partidului de opoziție din Nyírbátor, estul Ungariei, unde se presupune că cumpărarea de voturi într-o mare mahala de romi – una dintre sutele din țară – i-ar fi adus candidatului parlamentar Fidesz o cotă extraordinară de 83% în urmă cu patru ani.

„Dacă petreci o întreagă zi de vot într-un loc ca acesta, vezi oameni votând într-un mod organizat”, spune Máté.

Schimbările în legislația electorală

Observatorii internaționali au descris ultimele trei alegeri generale ca fiind libere, dar incorecte, deși criticii spun că unele nereguli au rămas nedocumentate.

În primul său mandat după 2010, Orbán a folosit o majoritate de două treimi în parlament pentru a revizui sistemul de vot și circumscripțiile electorale pentru a favoriza partidul său, Fidesz.

Astfel de schimbări i-au asigurat o a doua supermajoritate în 2014. Experții electorali spun că de data aceasta Tisza ar avea nevoie de un avans de 5 până la 7 puncte procentuale doar pentru a obține o majoritate funcțională în parlament.

Orbán a înclinat, de asemenea, alegerile în favoarea sa prin înăsprirea controlului asupra mass-media, limitarea accesului la publicitatea opoziției și utilizarea resurselor guvernamentale pentru campanie electorală.

Guvernul oferă bani alegătorilor vizați, oferind beneficii suplimentare pentru pensionari și bonusuri echivalente cu șase luni de salariu pentru personalul polițist și militar. Donațiile dinaintea alegerilor au ajuns la 2,2% din PIB.

Astfel de mișcări fac parte din strategia consacrată a prim-ministrului.

Acuzațiile din campanie

Dar ceea ce este nou în campanie este absurditatea acuzațiilor guvernului privind amestecul străin – în special în ceea ce privește Ucraina. Unii experți în informații se tem că Rusia s-ar putea implica în alegeri, cu toate că Kievul și Bruxelles-ul sunt în centrul afirmațiilor lui Orbán.

Vineri, premierul ungar a afirmat că oponenții săi „nu se vor opri de la nimic pentru a prelua puterea”, acuzându-i de „complicitate cu servicii de informații străine”.

Anul acesta, autoritățile maghiare au susținut că zeci școli au primit amenințări cu bombă scrise în ucraineană, acuzații transmise de presa pro-guvernamentală. Nu au fost găsite bombe și nu au fost detectate dovezi ale vreunei amenințări.

Luna trecută, poliția antitero maghiară a interceptat o dubă care transporta numerar și aur de la o bancă austriacă la una ucraineană. Oficialii maghiari au sugerat că banii erau destinați unor scopuri nefaste. Banii au fost confiscați și a fost lansată o anchetă privind spălarea banilor. Cei doi creditori au declarat că este vorba despre o operațiune de rutină, o linie de credit susținută de Banca Centrală Europeană.

Vestea incidentului a părut să-l fi determinat pe Zelenski să lanseze ceea ce părea a fi o amenințare fizică la adresa liderului maghiar. Făcând aluzie la Orbán, președintele ucrainean a spus că „va transmite adresa acestei persoane forțelor noastre armate”.

Izbucnirea sa a încântat campania Fidesz. „Domnul Zelensky este unul dintre cei mai mari susținători ai lui Orbán. A făcut cu adevărat multe pentru a-i ajuta realegerea”, spune un consilier de campanie care susține că sondajele de pe internet ar putea subestima sprijinul lui Orbán.

Sprijinul Fidesz în rândul romilor

Unii alegători Fidesz își pot ascunde preferințele, în timp ce sprijinul în rândul romilor este probabil mai mare decât estimează sondajele, spun analiștii. Guvernul a făcut tot posibilul pentru a-l denigra pe Magyar și partidul său — planuri care au dat lovitura spectaculos atunci când au fost expuse de denunțătorii forțelor de ordine.

Bence Szabó, un căpitan de poliție însărcinat cu investigații privind abuzurile sexuale asupra copiilor, a declarat pentru publicația locală de investigații Direkt36 că unitatea sa a fost cooptată într-o operațiune aparentă a serviciilor secrete menită să submineze conducerea Tisza.

Poliția a făcut percheziții la domiciliile a doi specialiști IT care lucraseră anterior pentru partid, sub pretextul că dețineau imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Agenția de contrainformații maghiară AH a susținut ulterior că a fost vorba de o intervenție împotriva unei presupuse operațiuni de influență ucraineană. Afirmația nu a fost niciodată confirmată.

„Ceea ce a fost dezvăluit… depășește orice limită”, a spus Magyar. „Este echivalent cu o tentativă de lovitură de stat împotriva Ungariei.”

Acuzațiile la adresa lui Magyar, candidatul „teflon”

Liderul de la Tisza a fost el însuși ținta unei serii de campanii de denigrare. Oponenții au amenințat că vor publica o înregistrare video în secret în care acesta făcea sex cu prietena sa, după ce a participat la o petrecere într-un apartament închiriat, unde alți invitați aveau droguri ilegale. Ungurul a recunoscut că a fost atras într-o „capcană”, dar a negat că a luat droguri.

A oferit probe unei clinici austriece și a publicat rezultatele, arătând că nu este consumator.

Până în prezent, maghiarul a părut să aibă „calitatea teflonului”, situație care l-a transformat în cel mai redutabil adversar al lui Orbán din ultimii ani.

El a unit majoritatea forțelor antiguvernamentale și a construit o mișcare la nivel local, gestionându-și propriile rețele sociale și ducând campanii neobosite în încercarea de a eluda controlul lui Orbán asupra canalelor tradiționale de informare.

Fidesz a acaparat atât de multe instituții ale statului, iar influența sa este susținută de atât de multe legi greu de schimbat, încât Orbán ar avea multiple modalități de a zădărnici acțiunile unui nou guvern, dacă Tisza nu obține o majoritate parlamentară de două treimi pentru a modifica constituția.

Nici Magyar nu și-a demonstrat încă aparența pentru reforma liberală – nici acasă, nici în străinătate.

„Ungaria nu se va întoarce în Europa precum fiul risipitor”, spune un diplomat UE la Budapesta. „Va fi mai degrabă ca întoarcerea soțului infidel.”

Sloganul campaniei maghiare spune totul: „Acum sau niciodată”.