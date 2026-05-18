Partidul premierului spaniol Pedro Sanchez suferă o nouă înfrângere. Formațiunea politică pierde majoritatea absolută

Partidul Socialist al premierului Pedro Sánchez a suferit o nouă înfrângere electorală duminică în fața dreptei în Andaluzia, cea mai populată regiune a Spaniei, obținând cel mai slab rezultat din istorie în aceste alegeri, care sunt urmărite îndeaproape înaintea alegerilor generale de anul viitor.
premierul spaniol Pedro Sánchez/sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
18 mai 2026, 12:02, Știri externe
În urma recentelor înfrângeri regionale din Extremadura, Aragon și Castilia și León, socialiștii, conduși de María Jesús Montero, fost viceprim-ministru în guvernul Sánchez, au câștigat doar 28 din cele 109 locuri din marea regiune sudică a Spaniei, cu două mai puțin decât acum patru ani, potrivit Le Figaro. Andaluzia a fost guvernată de socialiști timp de aproape 40 de ani, până când Partidul Popular (PP, conservator) a câștigat în 2019.

Partidul Popular (PP) a ieșit învingător duminică, cu 53 de locuri, dar va depinde de sprijinul partidului de extremă dreapta Vox pentru a guverna, un regres parțial pentru președintele regional Juan Manuel Moreno, care a pierdut cinci locuri față de 2022, conform rezultatelor aproape finale ale alegerilor (99,9% din voturi numărate).

Locul al treilea i-a revenit Vox, care a câștigat un loc (crescând de la 14 la 15), recăpătând astfel un rol strategic în negocierea celei de-a treia învestituri solicitate de Juan Manuel Moreno. Una dintre cele mai mari surprize ale serii a fost reprezentarea puternică a partidului andaluz de stânga Adelante Andalucía, care a crescut de la 2 la 8 locuri, devenind al patrulea partid ca mărime din regiune. „Andaluzii ne-au dat un mandat clar (…): să continuăm transformarea Andaluziei”, s-a bucurat Juan Manuel Moreno, care a trebuit deja să negocieze cu Vox pentru a conduce regiunea pentru prima dată în 2019.

În urma ultimelor alegeri regionale organizate în țară de la sfârșitul anului 2025, Partidul Popular (PP) a format guverne de coaliție cu Vox în Extremadura și Aragon și are nevoie și de sprijinul partidului de extremă dreapta din Castilia și León pentru a guverna. Partidul conservator nu a exclus o colaborare la nivel național dacă următoarele alegeri generale, programate pentru 2027, se vor solda cu lipsa unor majorități clare, respingând astfel orice idee de „cordon sanitar” în jurul extremei drepte.

