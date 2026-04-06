Partidul lui Pedro Sánchez crește pe fondul poziției anti-război. Sprijinul pentru extrema dreaptă scade în sondaje

Partidul Socialist aflat acum la guvernare în Spania câștigă tot mai mult teren în preferințele alegătorilor, pe fondul poziției recente a premierului Pedro Sánchez împotriva conflictului dintre Statele Unite și Israel cu Iran, scrie Reuters.

Totodată, partidul de extremă dreaptă Vox pierde din susținere din ce în ce mai mult, potrivit celor mai recente sondaje.

Premierul Pedro Sánchez s-a remarcat ca unul dintre cei mai vocali lideri occidentali care contestă acest conflict din Orientul Mijlociu, pe care îl consideră ilegal și riscant.

În același context, guvernul de la Madrid a decis închiderea spațiului aerian pentru avioanele americane implicate în atacuri și a interzis folosirea bazelor militare comune din sudul țării.

Un lucru de observat este că poziția premierului în această situație a atras reacții dure din partea Vox, formațiune apropiată de mișcarea politică asociată președintelui american Donald Trump.

Cu toate acestea, opinia publică pare să susțină în mare măsură linia adoptată de guvern.

Un sondaj realizat de instituția de sondaje CIS a arătat luna trecută că 85% dintre respondenți au respins războiul.

Noul sondaj de luni realizat de Sigma Dos pentru ziarul El Mundo a arătat că sprijinul pentru socialiștii lui Pedro Sanchez a crescut la 27,7% de la 26,4% luna trecută, reducând avansul Partidului Popular conservator.

Un alt sondaj, pentru El Pais, i-a plasat la 28,6%, în creștere de la 27,7%. În același timp, Vox a scăzut la 17,1% în aprilie de la 18,3%, potrivit Sigma Dos, și a scăzut cu 0,1 puncte procentuale la 18,7% în sondajul de 40dB.

Partidul Popular, principala forță conservatoare, rămâne pe primul loc în intențiile de vot, cu peste 31%, însă avansul său rămâne limitat. Liderii formațiunii îl acuză pe Sánchez că afectează relațiile cu partenerii occidentali, dar evită o poziție față de Washington sau Tel Aviv.

Sondajele indică și o reconfigurare a electoratului, cu voturi care se mută din zona partidelor extremiste către formațiunile mari. Socialiștii recuperează alegători de la aliații din stânga, iar conservatorii limitează pierderile către extrema dreaptă.