Prima pagină » Știri externe » Maldive: Primele imagini din peștera unde au murit diverii italieni. Ce au găsit scafandrii finlandezi în interior

Maldive: Primele imagini din peștera unde au murit diverii italieni. Ce au găsit scafandrii finlandezi în interior

Au fost publicate primele imagini din peștera subacvatică din Maldive unde au murit patru diveri italieni. Imaginile, realizate de scafandrul finlandez Sami Paakkarinen, au apărut pe Instagram pe profilul organizației Dan Europe, care a coordonat recuperarea cadavrelor.
Maldive: Primele imagini din peștera unde au murit diverii italieni. Ce au găsit scafandrii finlandezi în interior
Andreea Tobias
22 mai 2026, 18:39, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fotografiile realizate de scafandrul finlandez Sami Paakkarinen au fost publicate pe Instagram, pe profilul organizației Dan Europe.

Este prima dată când sunt arătate imagini din interiorul peșterii subacvatice din Maldive în care au decedat patru diveri italieni.

Mâine, rămășițele pământești ale celor patru se întorc în Italia. Autoritățile au confiscat computere și telefoane mobile în cadrul anchetei.

„Am petrecut mult timp fără să îi localizăm”

Sami Paakkarinen, scafandrul finlandez care a condus operațiunea de recuperare alături de colegii Jenni Westerlund și Patrik Granqvist, a povestit cum a decurs intervenția.

„Cadavrele se aflau toate împreună într-o porțiune a peșterii. Am fost foarte ușurați când le-am găsit, deoarece am petrecut mult timp în prima scufundare fără să le localizăm. Începusem să credem că nu mai erau acolo.”

Echipa a fost mobilizată de Dan Europe, organizație specializată în siguranța scufundărilor.

O peșteră de 60 de metri adâncime, extrem de solicitantă

Paakkarinen a descris caracteristicile cavității subacvatice.

„Peștera este foarte adâncă, 60 de metri. Nu este foarte lungă, aproximativ 200 de metri, dar este foarte solicitantă. Am explorat peșteri mai lungi și mai adânci – fiecare peșteră este un mediu riscant, dar aș defini-o pe aceasta ca fiind foarte solicitantă.”

Prioritatea echipei a fost siguranța proprie. „Nu voiam să se producă accidente în timpul recuperării cadavrelor.”

Cum s-au pierdut diverii italieni

Echipa finlandeză nu s-a pronunțat oficial asupra cauzelor decesului. Reconstituirea probabilă: diverii s-au rătăcit și nu au reușit să intre pe coridorul de întoarcere de la a doua cameră spre prima, cea deschisă spre exterior.

Au rămas fără aer în buteliile de 12 litri – echipament potrivit pentru scufundări recreative, nu pentru explorarea peșterilor subacvatice.

Recomandarea expertului pentru Maldive

Sami Paakkarinen a transmis un mesaj direct autorităților din Maldive.

„Trebuie să ia în serios ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să se facă o distincție clară între scufundările recreative și cele tehnice”.

Expertul cere cartografierea peșterii, furnizarea de informații corecte turiștilor și impunerea obligativității echipamentului adecvat pentru scufundările în peșteri.

„Aceasta este cea mai bună modalitate de a preveni astfel de accidente”.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ilie Bolojan a cedat nervos într-o conferință de presă. S-a răstit la jurnaliști, s-a enervat și în cele din urmă s-a ridicat și a plecat
Gandul
Veste uriașă în lumea mondenă! Celebra cântăreață din România a devenit mamă pentru prima dată
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
„Ați lins clanțele”. Stelian Tănase le-a spus liberalilor în față că au ajuns „slugile lui Iohannis” pentru funcții și beneficii
Libertatea
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia