Maldive: Primele imagini din peștera unde au murit diverii italieni. Ce au găsit scafandrii finlandezi în interior

Fotografiile realizate de scafandrul finlandez Sami Paakkarinen au fost publicate pe Instagram, pe profilul organizației Dan Europe.

Este prima dată când sunt arătate imagini din interiorul peșterii subacvatice din Maldive în care au decedat patru diveri italieni.

Mâine, rămășițele pământești ale celor patru se întorc în Italia. Autoritățile au confiscat computere și telefoane mobile în cadrul anchetei.

„Am petrecut mult timp fără să îi localizăm”

Sami Paakkarinen, scafandrul finlandez care a condus operațiunea de recuperare alături de colegii Jenni Westerlund și Patrik Granqvist, a povestit cum a decurs intervenția.

„Cadavrele se aflau toate împreună într-o porțiune a peșterii. Am fost foarte ușurați când le-am găsit, deoarece am petrecut mult timp în prima scufundare fără să le localizăm. Începusem să credem că nu mai erau acolo.”

Echipa a fost mobilizată de Dan Europe, organizație specializată în siguranța scufundărilor.

O peșteră de 60 de metri adâncime, extrem de solicitantă

Paakkarinen a descris caracteristicile cavității subacvatice.

„Peștera este foarte adâncă, 60 de metri. Nu este foarte lungă, aproximativ 200 de metri, dar este foarte solicitantă. Am explorat peșteri mai lungi și mai adânci – fiecare peșteră este un mediu riscant, dar aș defini-o pe aceasta ca fiind foarte solicitantă.”

Prioritatea echipei a fost siguranța proprie. „Nu voiam să se producă accidente în timpul recuperării cadavrelor.”

Cum s-au pierdut diverii italieni

Echipa finlandeză nu s-a pronunțat oficial asupra cauzelor decesului. Reconstituirea probabilă: diverii s-au rătăcit și nu au reușit să intre pe coridorul de întoarcere de la a doua cameră spre prima, cea deschisă spre exterior.

Au rămas fără aer în buteliile de 12 litri – echipament potrivit pentru scufundări recreative, nu pentru explorarea peșterilor subacvatice.

Recomandarea expertului pentru Maldive

Sami Paakkarinen a transmis un mesaj direct autorităților din Maldive.

„Trebuie să ia în serios ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să se facă o distincție clară între scufundările recreative și cele tehnice”.

Expertul cere cartografierea peșterii, furnizarea de informații corecte turiștilor și impunerea obligativității echipamentului adecvat pentru scufundările în peșteri.

„Aceasta este cea mai bună modalitate de a preveni astfel de accidente”.