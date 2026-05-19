Arad: Un tir care transporta autoturisme s-a răsturnat. Se circulă restricționat pe A1

Un tir care transporta mașini s-a răsturnat marți dimineață pe autostrada A1, în județul Arad, după ce a lovit parapetul de pe marginea drumului. În urma accidentului au fost impuse restricții de circulație.
Sursa foto: Facebook/DRDP Timișoara
Radu Mocanu
19 mai 2026, 11:29, Social
Accidentul s-a produs pe autostrada A1, la kilometrul 529+500, pe sensul de deplasare spre Nădlac, potrivit informațiilor transmise pe Facebook  de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. 

Șoferul a lovit parapetul marginal și s-a răsturnat pe marginea carosabilului. 

În urma accidentului au fost impuse restricții de trafic, banda de urgență fiind blocată până la ora 12:00. 

La fața locului a intervenit și ISU Arad care a transmis: „Am intervenit pentru accidentul de la Autostrada A1. Conducătorul auto nu a avut nevoie de îngrijiri personale. ISU Arad doar a asigurat măsurile de prevenire a incendiilor”. 

