Arad: Un tir care transporta autoturisme s-a răsturnat. Se circulă restricționat pe A1

Accidentul s-a produs pe autostrada A1, la kilometrul 529+500, pe sensul de deplasare spre Nădlac, potrivit informațiilor transmise pe Facebook de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Șoferul a lovit parapetul marginal și s-a răsturnat pe marginea carosabilului.

În urma accidentului au fost impuse restricții de trafic, banda de urgență fiind blocată până la ora 12:00.

La fața locului a intervenit și ISU Arad care a transmis: „Am intervenit pentru accidentul de la Autostrada A1. Conducătorul auto nu a avut nevoie de îngrijiri personale. ISU Arad doar a asigurat măsurile de prevenire a incendiilor”.