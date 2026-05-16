Bistrița-Năsăud: Tânăr de 19 ani, mort după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie

Un tânăr de 19 ani a murit, sâmbătă, după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie, în județul Bistrița-Năsăud.
Iulian Moşneagu
16 mai 2026, 20:08, Social
Accidentul a avut loc într-o zonă forestieră de pe raza localității Prundu Bârgăului.

La fața locului au intervenit un echipaj de prim ajutor, un echipaj de terapie intensivă mobilă și autospeciala șenilată, potrivit ISU Bistrița-Năsăud.

Tânărul a fost găsit în stop cardiorespirator. Salvatorii au început manevrele de resuscitare, însă organismul acestuia nu a răspuns, iar decesul a fost declarat la fața locului.

Poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Prundu Bârgăului au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

