Accident produs de un șofer băut pe DN1D, în Prahova. Patru persoane au fost rănite

Potrivit IPJ Prahova, accidentul a avut loc pe DN1D, în afara localității Albești-Paleologu.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 51 de ani, în timp ce conducea o mașină, ar fi pierdut controlul direcției și ar fi intrat într-un alt autoturism condus de un bărbat de 30 de ani.

În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat în parapetul metalic, ulterior răsturnându-se pe partea carosabilă. Totodată, primul autoturism a fost proiectat într-un al treilea autoturism, condus de un bărbat de 79 de ani, care circula din sens opus.

În urma accidentului, patru persoane au fost rănite, respectiv doi șoferi și o femeie de 28 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, aceasta fiind preluată de un elicopter SMURD pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, o femeie de 78 de ani, pasageră într-un alt autoturism, a fost rănită.

Șoferul de 51 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ceilalți doi șoferi au fost testați, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.