Prima pagină » Social » A intrat cu mașina într-un bancomat pe o stradă din Galați. O femeie a fost rănită

A intrat cu mașina într-un bancomat pe o stradă din Galați. O femeie a fost rănită

O femeie a intrat sâmbătă dimineața cu mașina într-un bancomat pe strada Brăilei din Galați. O femeie care se afla în zonă a fost rănită.
A intrat cu mașina într-un bancomat pe o stradă din Galați. O femeie a fost rănită
Foto: IPJ Galați
Cosmin Pirv
16 mai 2026, 11:18, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Potrivit IPJ galați, accidentul a avut loc în jurul orei 10.00.

Din primele verificări făcute de polițiști, s-a stabilit că o mașină condusă de o femeie, în vârstă de 71 de ani, din Galați, în timp ce parca, ar fi pierdut controlul direcției și a intrat în bancomatul unei unități bancare.

În urma impactului, a fost rănită o femeie, în vârstă de 66 de ani, care se afla în zona bancomatului. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și dusă la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Cum a ajuns „Regele farselor” să lucreze la STB. Ce funcție ocupă „Jugaru Shukaru” la instituția de la Primăria Capitalei, după ce ani de zile a fost vedetă la ProTV
Gandul
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Cum a ajuns Dumitrica Chistol, de la croitoreasă și menajeră în casele bogătașilor din Italia, la educatoare într-o grădiniță de la țară. Povestea fascinantă a „Cenușăresei” din Poieni, mama de suflet a copiilor sărmani
Libertatea
Concediu la munte sau la mare? Care este mai sănătos pentru creier, potrivit neurochirurgului Vlad Ciurea
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia