A intrat cu mașina într-un bancomat pe o stradă din Galați. O femeie a fost rănită

Potrivit IPJ galați, accidentul a avut loc în jurul orei 10.00.

Din primele verificări făcute de polițiști, s-a stabilit că o mașină condusă de o femeie, în vârstă de 71 de ani, din Galați, în timp ce parca, ar fi pierdut controlul direcției și a intrat în bancomatul unei unități bancare.

În urma impactului, a fost rănită o femeie, în vârstă de 66 de ani, care se afla în zona bancomatului. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și dusă la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.