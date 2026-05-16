Un motociclist de 40 de ani a murit într-un accident produs în Capitală

Brigada Rutieră a Capitalei anunță că a fost sesizată prin apel la 112, în jurul orei 23.07, cu privire la producerea unui accident de circulație pe strada Iuliu Hațieganu.

Din primele verificări a rezultat că un motociclist de 40 de ani, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a căzut pe partea carosabilă.

Echipajele de prim-ajutor sosite la fața locului i-au aplicat victimei manevre de resuscitare, însă medicii au fost nevoiți să declare decesul bărbatului.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.