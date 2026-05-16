Consilier BNR: „jaful” din interiorul Metrorex nu poate fi oprit prin scumpirea biletului

Veștile privind o viitoare creștere a prețului biletelor de metrou pentru acoperirea pierderilor sunt criticate dur de consilierul BNR Eugen Rădulescu, care susține că problema reală nu ține de tarife, ci de modul defectuos în care sunt gestionate resursele publice.
Sursa foto: Facebook/Metrorex
Mădălina Dinu
16 mai 2026, 09:34, Social
Într-o analiză publicată pe Contributors, intitulată „Cancerul extracției de rente”, acesta arată că situația de la metrou reflectă un model mai larg de „extragere de rente” din economia de stat, în care pierderile sunt suportate de populație, în timp ce neregulile din interior rămân neatinse.

Rădulescu atrage atenția că majorarea prețului biletelor, chiar și până la 7 sau 10 lei, nu ar face decât să transfere povara asupra călătorilor, fără să rezolve cauza reală a problemelor. Potrivit acestuia, scumpirea ar acoperi doar parțial pierderile generate de practici ineficiente sau abuzive din interiorul companiei.

„Abaterile descoperite arată de ce prețul unui bilet ar trebui mult majorat doar pentru a acoperi o parte a hoției”, subliniază consilierul BNR, sugerând că problema nu este lipsa banilor, ci felul în care aceștia sunt gestionați.

Orice creștere de tarif va avea efect limitat

În opinia sa, fără măsuri ferme împotriva celor responsabili de aceste disfuncționalități, orice creștere de tarif va avea un efect limitat și va contribui doar la scăderea nivelului de trai al populației.

Astfel, avertizează Rădulescu, România riscă să perpetueze un sistem în care cetățenii plătesc mai mult pentru servicii publice tot mai slabe, în timp ce problemele structurale rămân nerezolvate.

„Mă tem că adevărata luptă în acest moment nu este între partide, ci ea se referă numai și numai la prezervarea extragerii de rente din economia națională, după ce guvernul Bolojan va pleca acasă. Privit în această cheie, baletul politic de acum contează doar în măsura în care prezervă jaful sau continuă obturarea lui, începută de guvernul Bolojan.

După părerea mea, riscul ca noul executiv să nu se atingă de cei care extrag rente este foarte ridicat. Dacă acest lucru se întâmplă, România va pierde pentru o lungă perioadă de timp șansa apropierii de țările dezvoltate ale lumii. Dacă rezolvăm pierderile de la metrou scumpind biletul la 7 lei sau la 10 lei, dar nu ne atingem de jefuitori, vom trăi mai prost pentru multă vreme de aici înainte”, a scris consilierul.

