Călătoria cu metroul rămâne la același preț. Radu Miruță suspendă decizia lui Ciprian Șerban

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a semnat miercuri Ordinul de Ministru prin care suspendă creșterea prețului pentru călătoria cu metroul de la 5 la 7 lei.

În același timp, Miruță a anunțat convocarea Consiliului de Administrație în demersul de a o elibera din funcție pe actuala directoare generală, Mariana Miclăuș.

Amânată cu două luni

Prin semnarea Ordinului de Ministru, Miruță amână pentru două luni, deocamdată, scumpirea accesului la metrou.

Inițial, această creștere a prețului fusese aprobată de ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), chiar în ultima sa zi de mandat, înainte de demisia în bloc a miniștrilor PSD din Guvern.

Cine este Mariana Miclăuș

Mariana Miclăuș este în funcție din 1 octombrie 2023, numită în urma unui proces de selecție pe baza Guvernanței Corporative.

Mariana Miclăuș nu este la primul său mandat de director general al Metrorex (inclusiv interimar). Ea a mai ocupat această funcție între 2019 și 2021.