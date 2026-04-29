Prima pagină » Social » Călătoria cu metroul rămâne la același preț. Radu Miruță suspendă decizia lui Ciprian Șerban

Călătoria cu metroul rămâne la același preț. Radu Miruță suspendă decizia lui Ciprian Șerban

Deși, inițial, fostul ministru al PSD semnase pentru scumpirea cu doi lei a călătoriei cu metroul, interimarul Radu Miruță a semnat miercuri suspendarea acestei decizii.
Călătoria cu metroul rămâne la același preț. Radu Miruță suspendă decizia lui Ciprian Șerban
Luiza Moldovan
29 apr. 2026, 17:55, Social

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a semnat miercuri Ordinul de Ministru prin care suspendă creșterea prețului pentru călătoria cu metroul de la 5 la 7 lei.

În același timp, Miruță a anunțat convocarea Consiliului de Administrație în demersul de a o elibera din funcție pe actuala directoare generală, Mariana Miclăuș.

Amânată cu două luni

Prin semnarea Ordinului de Ministru, Miruță amână pentru două luni, deocamdată, scumpirea accesului la metrou.

Inițial, această creștere a prețului fusese aprobată de ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), chiar în ultima sa zi de mandat, înainte de demisia în bloc a miniștrilor PSD din Guvern.

Cine este Mariana Miclăuș

Mariana Miclăuș este în funcție din 1 octombrie 2023, numită în urma unui proces de selecție pe baza Guvernanței Corporative.

Mariana Miclăuș nu este la primul său mandat de director general al Metrorex (inclusiv interimar). Ea a mai ocupat această funcție între 2019 și 2021.

Recomandarea video

Grecia sau Bulgaria în minivacanța de 1 Mai 2026? Prețuri la carburanți, costuri și experiențe diferite
G4Media
Avertismentul unui expert: Economia României se prăbușește. „Guvernul doar a tăiat contabil/Mai ușor cu vrăjeala reformelor pe scări”
Gandul
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
Libertatea
Trucurile care te ajută să fierbi mai repede găina de țară. Cum obții carne fragedă?
CSID
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor