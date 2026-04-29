Călătoria cu metroul rămâne la același preț. Radu Miruță suspendă decizia lui Ciprian Șerban

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a semnat miercuri Ordinul de Ministru prin care suspendă creșterea prețului pentru călătoria cu metroul de la 5 la 7 lei.
În același timp, Miruță a anunțat convocarea Consiliului de Administrație în demersul de a o elibera din funcție pe actuala directoare generală, Mariana Miclăuș.
Prin semnarea Ordinului de Ministru, Miruță amână pentru două luni, deocamdată, scumpirea accesului la metrou.
Inițial, această creștere a prețului fusese aprobată de ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), chiar în ultima sa zi de mandat, înainte de demisia în bloc a miniștrilor PSD din Guvern.
Mariana Miclăuș este în funcție din 1 octombrie 2023, numită în urma unui proces de selecție pe baza Guvernanței Corporative.
Mariana Miclăuș nu este la primul său mandat de director general al Metrorex (inclusiv interimar). Ea a mai ocupat această funcție între 2019 și 2021.