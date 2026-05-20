Sindicatul Metrorex, replică dură la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Statul pune presiune pe Metrorex, nu invers”

După ce vicepremierul a publicat o postare în care acuza compania de metrou și angajații săi că ar fi „cauza tuturor relelor", sindicaliștii au răspuns punct cu punct, acuzând guvernul de subcompensare cronică și denaturarea realității.
Sursa foto: Facebook/Metrorex
Luiza Moldovan
20 mai 2026, 13:54
Sindicatul Metrorex a emis un comunicat de presă acid ca răspuns la o postare publică a vicepremierului Oana Gheorghiu, în care aceasta ar fi „înfierat” compania, angajații și sindicatul. Reprezentanții angajaților spun că au fost nevoiți să răspundă din cauza „neadevărurilor” inserate în mesajul oficialului guvernamental.

Ce spun sindicaliștii

Aceștia confirmă o parte din datele invocate de vicepremier: Metrorex transportă zilnic peste 600.000 de călători – în mai 2026 cifra depășind frecvent 650.000 – și există, într-adevăr, un deficit financiar cumulat pe ultimii șapte ani de 1,2 miliarde de lei.

Însă, susțin ei, tocmai aici intervine distorsiunea: „Problema nu este că Metrorex primește bani de la stat. Problema este că nu primește banii la timp și la nivelul convenit.”

Sindicatul acuză direct Guvernul Bolojan că a generat, în cele zece luni de funcționare, pierderi de 313 milioane de lei în 2025, cu estimări de 450 de milioane de lei pentru 2026 – exclusiv din cauza subcompensării.

Replică la „neadevăruri”

Sindicaliștii resping categoric, punct cu punct, mai multe afirmații din postarea vicepremierului:

  • Beneficiile extrasalariale sunt acordate legal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare – „nimic nu este ilegal”, transmit aceștia.
  • Angajările nu se fac cu aprobarea sindicatului, ci exclusiv de către Directorul General Metrorex, conform legii.
  • Afirmația că „promovările se fac aproape exclusiv din interior” a stârnit ironie în rândul sindicaliștilor: „Cum ar putea fi promovat un nesalariat al societății?”
  • Cât despre costul ridicat al mentenanței materialului rulant, sindicatul întoarce întrebarea spre coaliția de guvernare: „Vicepremierul se poate interesa la partidul care a instalat-o în funcție cine a dat, în 2021, toate drepturile firmei de mentenanță” – un contract care, notează aceștia cu sarcasm, „progresează cu rata inflației lunare. Interesant progresul.”

„Statul presează Metrorex, nu invers”

Mesajul central al comunicatului este că responsabilitatea financiară aparține guvernului, nu companiei sau angajaților săi.

„Ideea că Metrorex pune presiune pe bugetul de stat nu este reală. Statul pune presiune pe Metrorex”, se arată în document, amintind că statul însuși s-a obligat prin Contractul de Servicii Publice de Transport să plătească compensația – obligație pe care nu o respectă.

Subcompensarea anuală a ajuns la peste 35%, ceea ce, recunosc sindicaliștii, duce la degradarea infrastructurii și la servicii de calitate mai scăzută.

„Metroul funcționează prin sacrificiul angajaților”

Comunicatul se încheie cu un apel la respectul autorităților față de cei aproximativ 630.000 de călători transportați zilnic în siguranță – cu 1.000 de angajați mai puțini față de 2020.

„Metroul funcționează prin dedicarea și sacrificiul salariaților săi, care merită respectul guvernanților pentru munca prestată zi de zi, în condiții speciale.”

