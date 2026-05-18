Prima pagină » Politic » Grindeanu o acuză pe Oana Gheorghiu că fabrică probe: Un singur cuvânt, „bolșevism”. Așa se numește

Grindeanu o acuză pe Oana Gheorghiu că fabrică probe: Un singur cuvânt, „bolșevism”. Așa se numește

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că acțiunile și declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu „se rezumă la un singur cuvânt: bolșevism”, în contextul controverselor din ultimele săptămâni și al postărilor din mediul online.
Grindeanu, despre transparentizarea veniturilor ONG-urilor: „dacă un om e corect, de ce se ascunde?”
Grindeanu, despre transparentizarea veniturilor ONG-urilor: „dacă un om e corect, de ce se ascunde?”
După Bolojan, și Grindeanu ”aprinde lumina”
După Bolojan, și Grindeanu ”aprinde lumina”
De ce se scumpește transportul în Capitală? Ciucu: Prostul cu banii e de la București / STB să dea afară din pile și relații
De ce se scumpește transportul în Capitală? Ciucu: Prostul cu banii e de la București / STB să dea afară din pile și relații
„UDMR susține un Guvern minoritar PSD. Nu fugim de asemenea scenariu”, spune Grindeanu
„UDMR susține un Guvern minoritar PSD. Nu fugim de asemenea scenariu”, spune Grindeanu
Unul dintre cei mai căutați infractori români, extrădat de Rusia
Unul dintre cei mai căutați infractori români, extrădat de Rusia
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mai 2026, 21:48, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Asta e o treabă care are o singură definiție la ceea ce face doamna, a făcut sau a spus doamna Gheorghiu are poate un singur cuvânt: bolșevism. Așa se numește”, a declarat Grindeanu, luni, la RomâniaTV.

Liderul PSD a comparat situația cu practicile din perioada sovietică și a acuzat existența unor tentative de „fabricare de probe”.

„Așa se întâmplau în anii ’50, în care se fabricau probe ca să fie cineva vinovat”, a spus Grindeanu. Acesta a făcut referire și la fostul șef al NKVD, Lavrenti Beria, invocând celebra formulare atribuită acestuia: „Nu există oameni nevinovați, există doar oameni neverificați suficient”.

Sorin Grindeanu a susținut că în ultimele săptămâni s-a repetat „același tip de campanie online” pe care România l-a traversat la sfârșitul anului 2024, când, potrivit lui, a existat o mobilizare similară în jurul lui Călin Georgescu.

„Pare că se repetă un soi de scenariu pe care l-am trăit cu toții undeva la sfârșitul anului 2024, când am avut același tip de campanie online”, a afirmat liderul social-democrat.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
Gandul
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia