Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din Guvern: Nu vreau să mă pronunț

Întrebat despre scandalul care a izbucnit zilele acestea, având-o în centru pe Oana Gheorghiu, vicepremier interimar al României, care ar fi trimis două mailuri la ADR, respectiv STS pentru ca cele două instituții ar putea să își ofere serviciile pentru un grup privat german.

„Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice. Ce pot… mai ales nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea… uriașă corupție. Trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Când de tot timpul să avem un echilibru”, a spus Dan.

Întrebat dacă ar trebui restrasă, date fiind acuzații dure care sunt aduse și din partea PSD, Dan a răspuns: „Aveți răspunsul meu. E un caz juridic pe care nu vreau să mă pronunț”.

Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, a povestit, pentru Gândul, despre presiunile pe care le-a resimțit din partea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu. El a spus că ia în calcul să depună plângere penală, pentru că faptele Oanei Gheorghiu ar putea echivala cu traficul de influență. Potrivit mailul-ului trimis de Oana Gheorghiu la ADR, se sonda dacă instituția este interesată de produsele gigantului german Schwarz.