Nicușor Dan, la BSDA 2026: România continuă sprijinul umanitar pentru Gaza, dar menține contractele militare aflate în derulare cu Israelul

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la finalul vizitei la expoziția internațională Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA 2026), că România continuă să sprijine acțiunile umanitare pentru populația civilă din Gaza, în timp ce contractele militare deja aflate în derulare cu Israelul rămân active.
Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta
Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard"
45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu. Zece astronauți s-au reunit la București pentru a celebra momentul istoric
Nicușor Dan, despre posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: O ipoteză
Nicușor Dan, despre programul SAFE: „Există un back-up în Parlament"
Victor Dan Stephanovici
15 mai 2026, 12:51, Politic
Declarațiile au fost făcute în contextul unei întrebări privind exporturile de bunuri militare către Israel și lipsa unei dezbateri publice în România pe tema războiului din Gaza. BSDA 2026, organizată la București, reunește companii din industria de apărare, oficiali NATO, producători de tehnică militară și reprezentanți ai mai multor state aliate. În ultimii ani, relațiile comerciale din industria de apărare au devenit un subiect sensibil în mai multe state europene, în special după intensificarea conflictului din Gaza și acuzațiile internaționale privind posibile încălcări ale drepturilor omului.

Nicușor Dan: „România face foarte mult pe zona umanitară”

Întrebat despre criticile potrivit cărora România ar sprijini un stat acuzat internațional de crime de război prin continuarea exporturilor militare către Israel, șeful statului a făcut distincție între componenta umanitară, cea comercială și cea contractuală. „Este o parte politică, o parte comercială, o parte militară și o parte umanitară”, a afirmat Nicușor Dan. Președintele a insistat asupra implicării României în operațiunile umanitare destinate civililor din Gaza. „România face foarte mult pe zona umanitară. Chiar azi este o discuție despre continuarea evacuării de copii bolnavi și tratarea lor în România sau în spitalele europene”, a declarat acesta.

Contractele militare existente rămân în vigoare

Referindu-se la exporturile militare către Israel, Nicușor Dan a sugerat că România își respectă obligațiile asumate prin contractele deja semnate. „Tot timpul când ai un contract în desfășurare, orice contract are o obligație bilaterală”, a spus președintele. El a adăugat că eventuale schimbări depind de contextul politic și contractual viitor. „Când sau dacă vom ajunge să fim în altă configurație, evident că și partea contractuală se va schimba”, a afirmat Nicușor Dan.

România, între obligațiile comerciale și presiunea dezbaterii publice

Tema exporturilor de armament către Israel a devenit tot mai prezentă în spațiul european după intensificarea operațiunilor militare din Gaza. Mai multe organizații internaționale și ONG-uri au cerut statelor europene să reevalueze contractele de apărare și livrările de echipamente militare către Israel, invocând riscuri privind utilizarea acestora în conflict. În același timp, statele membre NATO și UE încearcă să păstreze echilibrul între parteneriatele strategice, obligațiile comerciale și presiunea publică privind respectarea drepturilor omului.

