Nicușor Dan despre renominalizarea lui Ilie Bolojan în funcția de premier: „Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză"

Nicușor Dan a spus că nu vrea să numească un guvern care să provoace o nouă criză politică și afirmă că toate partidele trebuie să își asume responsabilitatea pentru formarea unei majorități parlamentare.
Nițu Maria
15 mai 2026, 12:50, Politic
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, după vizita la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”, că își dorește formarea unui guvern stabil, susținut de o majoritate parlamentară.

Întrebat dacă o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar reprezenta un experiment politic, șeful statului a spus că nu dorește să intre în exemple concrete și că prioritatea sa este evitarea unei noi crize politice.

„Nu o să dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale. Și un răspuns general este că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Asta e răspunsul general pe care pot să-l dau”, a declarat Nicușor Dan.

Discuții despre majoritatea parlamentară și viitoarea coaliție

Președintele a fost întrebat și despre posibilitatea refacerii coaliției dintre PSD și PNL fără participarea USR, după ce Sorin Grindeanu a afirmat că ar susține o astfel de variantă.

Nicușor Dan a spus că toate partidele trebuie consultate și că fiecare formațiune politică trebuie să își asume responsabilitatea pentru stabilitatea guvernării.

„Haideți să ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea, indiferent de componența guvernului, și corespondența totală cu susținerea parlamentară, minoritar, tehnocrat, care este majoritatea parlamentară care susține acest guvern”, a explicat președintele.

Șeful statului a spus că negocierile pentru formarea unei majorități sunt complicate în acest moment, însă a adăugat că toate partidele trebuie să își asume rolul în guvernarea țării.

„Și e o întrebare, la momentul ăsta, destul de dificilă, dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea, pentru că avem toți o responsabilitate de a guverna țara asta și, față de această responsabilitate, trebuie ca fiecare să se exprime. Așa, răspunsuri de tip îmi doresc că trebuie să țină cont de realitatea parlamentară”, a mai spus Nicușor Dan.

