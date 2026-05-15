Bolojan explică pașii următori în PNRR: Peste 35 de jaloane de îndeplinit

„Este rezultatul unei perioade de lucru tehnic și instituțional, în care au fost clarificate solicitările Comisiei și au fost create condițiile pentru ca aceste fonduri să poată fi deblocate”, a declarat vineri Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că banii vor asigura continuitatea plăților începând din luna iunie, cu impact direct asupra constructorilor și beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene.

De asemenea, Bolojan a detaliat cadrul reformelor necesare, arătând că România are „peste 35 de jaloane de îndeplinit”.

„Avem peste 35 de jaloane de îndeplinit, dintre care nouă cu impact major, inclusiv modificări legislative importante. Fiecare proiect adoptat înseamnă un jalon îndeplinit. Pentru fiecare, România primește peste 700 milioane de euro. Totalul acestor sume se ridică la 7,5 miliarde de euro. O miză importantă pentru finanțarea investițiilor”, a precizat acesta.

Totodată, oficialul a explicat că, în lipsa posibilității de a adopta ordonanțe, Guvernul a decis transmiterea proiectelor în Parlament, cu solicitarea de adoptare în regim de urgență.

„Nemaiputând adopta ordonanțe, am decis să depunem în Parlament proiectele, să informăm toate partidele și să cerem adoptarea în regim de urgență”, a afirmat Ilie Bolojan.

Printre proiectele aflate în diferite stadii se numără utilizarea terenurilor degradate pentru investiții în energie regenerabilă, digitalizarea cercetării, reforma în domeniul apelor, decarbonizarea și reforma salarizării.

„Și în condițiile de interimat, prioritatea noastră rămâne accelerarea reformelor și asigurarea absorbției fondurilor europene pentru dezvoltarea României”, a încheiat premierul interimar.