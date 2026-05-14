Președintele Nicușor Dan a stabilit data consultărilor oficiale pentru desemnarea premierului

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invită la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială.

Consultările vor începe luni dimineața după programul:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Consultările au loc după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului pentru premierul liberal.

Demiterea Guvernului a provocat o criză politică, creând diferențe între partidele care au constituit coaliția de guvernare.

Partidul Social Democrat a anunțat că dorește refacerea coaliție, iar în cazul în care acesta fapt nu se realizează va intra în opoziție.

Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au transmis că în cazul în care PSD va demite guvernul alături de AUR, coaliția nu va mai fi refăcută.

UDMR consideră că refacerea coaliție este cel mai bun scenariu, excluzând formule minoritare sau un guvern tehnocrat.