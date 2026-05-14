Gheorghe Falcă (PNL): PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea Guvernului

Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă a declarat joi, într-un interviu acordat RFI, că PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea viitorului Guvern, după ce a contribuit la demiterea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR. „S-a demonstrat în Parlament că au avut o majoritate atunci când Guvernul a căzut", a spus acesta.
Sursa foto: Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 mai 2026, 10:37, Politic
Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă a vorbit joi dimineață, la RFI, despre criza politică din țară și despre riscurile pentru România în cazul în care nu vor fi aplicate reformele necesare pentru atragerea fondurilor europene.

Acesta susține că responsabilitatea pentru noua majoritate parlamentară trebuie asumată de PSD

„PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea Guvernului, pentru că s-a demonstrat în Parlament că au avut o majoritate atunci când Guvernul a căzut”, a afirmat Gheorghe Falcă la RFI.

Eurodeputatul a criticat posibilitatea unei noi colaborări între PNL și PSD privind o nouă guvernare, afirmând că „noi dacă mai intrăm acum la guvernare cu PSD, ne compromitem total”.

În opinia sa, „soluția de a continua și de a repara ceea ce este stricat trebuie să vină de la PSD”

„Nu poți să dai cu piatra în geam, să spargi geamul și să nu te apuci să înlocuiești, tu care ai spart geamul, să înlocuiești geamul”, a spus Falcă.

Referitor la scenariul unui premier tehnocrat, eurodeputatul PNL s-a arătat sceptic cu privire la stabilitatea unui Cabinet în această formulă.

„Un Guvern tehnocrat, când se deschide poate întâmplător vreo cămară și din greșeală aprinde lumina, în următoarele 48 de ore PSD o să-l dea jos”, a mai spus acesta.

Gheorghe Falcă a mai avertizat, în intervenția sa la RFI, asupra riscului pierderii fondurilor europene în lipsa reformelor asumate de autorități.

„România are nevoie de aceste reforme (…) și dacă nu ne obișnuim să începem să facem reforme, o să ajungem în perioada în care nu o să mai luăm bani europeni și lucrul acesta va fi dezastru pentru România”, a conchis acesta.

