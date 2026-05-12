Nicușor Dan ar urma să organizeze luni consultări cu partidele pentru formarea noului guvern – surse

Nicușor Dan ar urma să organizeze luni consultări politice la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.

Consultările vor avea loc după demiterea, pe 5 mai, a guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma adoptării moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, cu 281 de voturi în Parlament.

Inițial, consultările de la Cotroceni erau așteptate joi sau vineri, după summitul B9 care are loc miercuri la București. Potrivit surselor citate, discuțiile cu partidele ar urma însă să fie organizate luni.

Președintele a anunțat marți că delegațiile care vin la Palatul Cotroceni pentru consultări trebuie să aibă o majoritate negociată, o propunere de premier și elemente compatibile de program.

„Cu titlu generic, solicitarea mea pe care o să am cu toate delegațiile cu care ne vom întâlni, pentru fiecare propunere de guvern dacă are sau nu are negociată deja o majoritate. (…) Ce vreau eu să obținem, o propunere de premier cu elemente compatibile de program pe problemele esențiale”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a avertizat că nu este dispus să facă experimente. Șeful statului a mai spus că exclude varianta alegerilor anticipate și că ar putea accepta un premier tehnocrat.