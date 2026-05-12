Trei miniștri din guvernul britanic și-au dat demisia în semn de protest față de premierul Starmer

Cea mai importantă demisie a venit din partea lui Jess Phillips, ministru responsabil cu protecția victimelor și siguranța publică în cadrul Ministerului de Interne.

„Guvernele laburiste apar rareori. Fiecare guvern laburist din viața mea ș a creat progrese care au schimbat țara noastră și lumea în bine. Știu că vă pasă profund, dar faptele, nu cuvintele, sunt cele care contează. Nu sunt sigură că profităm de această oportunitate rară cu entuziasmul necesar și nu pot continua să aștept o criză pentru a impulsiona un progres mai rapid.”, se arată în scrisoarea de demisie a lui Phillips, citată de Sky News.

Și Alex Davies-Jones, ministrul pentru victime, și-a prezentat demisia marți, cerând premierului să își pregătească depunerea mandatului.

„Amploarea înfrângerilor electorale de la Senedd Cymru și în tot Regatul Unit a fost catastrofală. Țara și-a exprimat opinia și trebuie să o ascultăm. Vă cer să acționați în interesul țării și să stabiliți un calendar pentru plecarea dumneavoastră”, se arată în scrisoare de demisie, citată de The Guardian.

O demisie a venit și din partea Miattei Fahnbulleh, ministru pentru credință și comunități. „Mesajul a fost clar, domnule Prim-ministru, ați pierdut încrederea publicului. Vă îndemn să faceți ceea ce trebuie pentru țară și pentru Partid și să stabiliți un calendar pentru o tranziție ordonată, astfel încât o nouă echipă să poată realiza schimbarea pe care am promis-o țării”, transmite Fahnbulleh.

Premierul Starmer a respins în repetate rânduri presiunile și a declarat că nu intenționează să demisioneze. Într-un discurs susținut luni, el a avertizat că alegerea unui nou lider ar arunca țara în „haos” și a spus că electoratul „nu ar ierta niciodată” Partidul Laburist pentru repetarea instabilității politice asociate ultimilor ani de guvernare conservatoare.