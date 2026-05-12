Amenințarea cu arma nucleară. Iranul spune că nu exclude îmbogățirea uraniului până la 90% în cazul unor atacuri comune SUA-Israel

„Una dintre opțiunile Iranului în cazul unui atac repetat ar putea fi îmbogățirea uraniului până la 90%. Această problemă este discutată în Majlis (parlamentul iranian)”, a scris Ebrahim Rezaei, președintele Comitetului Național de Securitate al Parlamentului Republicii Islamice pe X.

Trump mai așteaptă până la întorcerea din China

Pe 6 mai, Statele Unite au trimis Iranului o propunere de memorandum în 14 puncte. Teheranul a prezentat propria propunere, numind cerințele Washingtonului excesive, potrivit presei iraniene.

Pe 10 mai, președintele american Donald Trump a numit planul de pace iranian inacceptabil.

Surse Axios au relatat că președintele american va discuta reluarea acțiunilor militare împotriva Iranului cu Consiliul Național de Securitate (NSC). Potrivit acestora, domnul Trump nu va ordona operațiunea până la întoarcerea sa din China, pentru că intenționează să discute problema cu președintele chinez Xi Jinping.

Ce înseamnă îmbogățirea uraniului la 90%?

Îmbogățirea uraniului la 90% înseamnă creșterea concentrației izotopului U-235 până la acest nivel, transformându-l în ceea ce experții numesc „uraniu cu grad militar” (weapons-grade uranium).

La această concentrație, uraniul poate fi folosit pentru a crea o bombă atomică. Uraniul natural conține doar 0,7% U-235, restul fiind U-238 (care nu întreține o reacție în lanț).

În utilizarea civilă, centralele nucleare folosesc de obicei uraniu îmbogățit la doar 3-5%. Chiar și reactoarele de cercetare se opresc de regulă la 20%.

Deși pragul de 90% pare departe de cel de 5%, cea mai mare parte a muncii grele se face pentru a ajunge la primele procente. Odată ce ai uraniu îmbogățit la 20%, procesul de a ajunge la 90% este mult mai rapid și necesită mai puțină energie, deoarece ai eliminat deja majoritatea „deșeului” (U-238).

Practic, atingerea pragului de 90% este considerată „linia roșie” în geopolitică, fiind semnalul clar că o țară are capacitatea tehnică de a produce o armă nucleară.