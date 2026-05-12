Iranul mizează pe o explozie a turismului după război: „Lumea vrea să vadă adevăratul Iran”

Potrivit ministrului iranian al Turismului, Reza Salehi-Amiri, instituțiile responsabile au pregătit deja planuri pentru mai multe scenarii de evoluție a situației de securitate, inclusiv pentru „continuarea războiului”, „nici război, nici pace” și „revenirea la stabilitate și calm durabil”, a relatat marți agenția de stat IRNA.

Iranul pariază pe revenirea turiștilor

În cadrul reuniunii reprezentanților Ministerului Patrimoniului Cultural, Turismului și Artizanatului din întreaga țară, oficialul a declarat că autoritățile se așteaptă la o creștere accentuată a numărului de vizitatori străini după încheierea conflictului.

„Ministerul crede cu fermitate că industria turismului din Iran va cunoaște un salt semnificativ și o creștere remarcabilă în perioada postbelică”, a spus Salehi-Amiri.

Muzeele, parte din planul de reconstrucție

Acesta a susținut că tot mai multe state și turiști străini sunt interesați „să observe îndeaproape și să experimenteze adevăratul Iran, capacitățile sale civilizaționale și realitatea societății iraniene după război”.

Potrivit sursei citate, ministrul a descris turismul drept un sector strategic pentru reconstrucția economică și pentru revenirea la normalitate după război și a precizat că autoritățile lucrează deja la adaptarea infrastructurii și a instituțiilor culturale la noile condiții.

Oficialul a anunțat și că muzeele din întreaga țară sunt pregătite să fie redeschise imediat ce autoritățile de securitate vor aproba reluarea activităților.