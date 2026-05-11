FT: Cele mai mari trei companii petroliere din Europa au câștigat 4,75 miliarde de dolari după Iran și Venezuela

Shell, BP și TotalEnergies au câștigat 4,75 miliarde de dolari din cauza volatilității pieței, anunță Financial Times.
Sursa: Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Sorina Matei
11 mai 2026, 18:25, Economic
Cele mai mari trei companii petroliere din Europa – Shell, BP și TotalEnergies – au câștigat cel puțin 4,75 miliarde de dolari în primul trimestru al anului de pe urma volatilității pieței energetice, potrivit Financial Times, citând estimări ale cinci analiști anonimi.

După cum notează ziarul, fluctuațiile bruște de prețuri datorate războiului din Iran și evenimentelor din Venezuela au creat oportunități excepțional de favorabile pentru diviziile comerciale ale celor trei companii.

Analiștii estimează că veniturile lor suplimentare, comparativ cu trimestrul al patrulea al anului trecut, se situează între 3,3 miliarde și 4,75 miliarde de dolari. Prin urmare, aceste divizii au reprezentat între 48% și 69% din creșterea totală a profitului înregistrată de cele trei companii în primul trimestru al acestui an.

Echipele de tranzacționare tind să aibă cele mai bune performanțe în perioadele volatile, când pot profita de pe urma cumpărării și vânzării de petrol și produse rafinate la prețuri diferite pe piețe și când mai mulți clienți caută să se protejeze împotriva mișcărilor de prețuri.

Experții au remarcat că firmele petroliere europene au demonstrat astfel că deținerea unor divizii comerciale puternice reprezintă un avantaj competitiv semnificativ față de companiile americane, ale căror profituri sunt mai direct legate de producție.

Aceștia au amintit cuvintele directorului general al Total, Patrick Pouyanné, care, în timp ce prezenta rezultatele financiare ale grupului pe primul trimestru, a remarcat că traderii săi „sunt de obicei foarte fericiți când văd volatilitate pe piață”.

