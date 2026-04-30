Politico: Europa nu știe cât combustibil are. CE vrea un „Observator” al produselor petroliere

În timp ce companiile aeriene imobilizează avioanele la sol, iar autoritățile îndeamnă cetățenii să își limiteze mișcările, efortul Europei de a preveni penuriile cauzate de războiul din Iran se lovește de o problemă neașteptată: nimeni nu știe exact cât combustibil are continentul, relatează Politico.

Situația apare în contextul în care războiul din Iran crește costul combustibililor fosili pentru Europa și amenință să întrerupă aprovizionarea prin Strâmtoarea O rmuz , o arteră cheie pentru petrol și gaze. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că acest conflict costă UE aproape 500 de milioane de euro pe zi în creșterea costurilor energiei, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut pregătiri pentru o blocadă prelungită a Iranului.

„În Europa avem o imagine de ansamblu și angajamente până în mai și iunie… ce se va întâmpla după aceea este dificil de prezis ”, a declarat Tobias Mayer, directorul general al DHL. „Există rezerve strategice, dar nu există prea multă transparență cu privire la cât a fost utilizat.”

Autoritățile europene nu sunt complet în întuneric. Rezervele de petrol și gaze de stat sunt în general transparente și actualizate, iar autoritățile naționale fac schimb periodic de informații. Dar, dincolo de asta, imaginea este neclară. Factorii de decizie politică au puține date pentru a evalua când ar putea apărea penurii, ceea ce îi obligă să ia decizii prost informate.

Într-o reuniune recentă, miniștrii din Belgia, Olanda și Spania au evidențiat lacunele în materie de informații și au solicitat o mai bună coordonare și o monitorizare în timp real, în special pentru produsele rafinate. Delegația greacă a sugerat chiar crearea unui grup de comunicare prin intermediul unor aplicații precum WhatsApp sau Signal.

„Avem cunoștințe foarte limitate despre piața gazelor naturale și a petrolului ”, a declarat un oficial de rang înalt. „Există o lipsă evidentă de monitorizare a ceea ce se mișcă și a direcției.”

Situația este deosebit de neclară în cazul combustibililor rafinați, cum ar fi motorina și combustibilul pentru avioane . Majoritatea stocurilor sunt deținute de instalații private și companii care nu sunt obligate să dezvăluie public datele și adesea nu o fac.

Chiar și datele Agenției Internaționale pentru Energie sunt limitate din același motiv. „Într-o lume ideală am avea informații complete”, a declarat un oficial al Comisiei. „Dar ne bazăm doar pe ceea ce ne este oferit.”

De la începutul războiului, miniștrii energiei au solicitat o monitorizare sporită a stocurilor din depozite, porturi, petroliere și conducte. Comisia Europeană intenționează să creeze un „Observator al Combustibililor” pentru a înregistra mai bine producția, importurile, exporturile și stocurile.

Gazele naturale sunt mai ușor de urmărit, datorită regulilor care impun ca instalațiile de stocare să fie umplute în proporție de 90% înainte de iarnă. Dar chiar și aici, există lacune în fluxuri și mișcări transfrontaliere.

Datele Eurostat privind produsele petroliere sunt rareori actualizate. Cele mai recente date complete sunt pentru ianuarie, când majoritatea țărilor au îndeplinit cerința de stocare de 90 de zile.

Ce s-a întâmplat de atunci? „Este foarte dificil să ai o imagine actualizată ”, a spus un oficial . „Știm ce ar trebui să fie acolo, dar nu ce este de fapt acolo la un moment dat.”

Situația este și mai complicată pentru produse precum motorina, benzina și combustibilul pentru avioane, deoarece companiile private sunt reticente în a oferi date.

În ciuda lacunelor, este încă prea devreme pentru a decide dacă UE va impune schimbul obligatoriu de date.

Tabloul nu este liniștitor. Rezervele de gaze naturale erau deja scăzute înainte de război, sub 30% din capacitate. Reaprovizionarea lor depinde de stimulentele pieței, care sunt anulate de criză.

Schimbările fluxurilor energetice globale agravează situația, deoarece mărfurile sunt deviate din Europa. Deși livrările se încadrează în mediile istorice, acestea sunt mai mici decât ar putea fi. Unele rezerve de petrol pot fi urmărite prin satelit, dar această metodă nu acoperă totul. În schimb, combustibilul pentru aviație este mult mai greu de urmărit, deoarece se bazează pe date voluntare.

Există excepții: produse precum nafta sunt mai bine monitorizate și, în unele cazuri, industria europeană beneficiază de reorganizările piețelor.

Totuși, chiar și aceste date ar trebui tratate cu prudență. „Nu mi-aș paria viața pe ele ”, a spus un analist. „Dar oferă o direcție generală.”