MApN: 2 pacienți cu arsuri, transportați în Belgia

Cei doi cetățeni au fost transportați pe ruta Otopeni – Charleroi, oraș situat în regiunea Valonia din Belgia, potrivit comunicatului publicat, vineri, de Ministerul Apărării Naționale.

Ulterior, aeronava a efectuat și zborul de retur, potrivit sursei citate,

Zborul a fost operat de personalul Bazei 90 Transport Aerian de la Otopeni. Cei doi pacineți au fost duși în Belgia cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale. Aeronava a decolat, vineri.

„Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului sunt asigurate de o echipă medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca și de personal medical din Ministerul Apărării Naționale”, transmite MApN.

Misiunea se execută în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență și a mecanismelor aflate în vigoare, potrivit sursei citate.