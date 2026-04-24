Prima pagină » Social » MApN: 2 pacienți cu arsuri, transportați în Belgia

Forțele Aeriene Române au desfășurat, vineri, o misiune umanitară pentru transportul în Belgia și retur a doi pacienți cu arsuri.
Sursă foto: Mihai Pop / GMN / Mediafax Foto
Daiana Rob
24 apr. 2026, 15:35, Social

Cei doi cetățeni au fost transportați pe ruta Otopeni – Charleroi, oraș situat în regiunea Valonia din Belgia, potrivit comunicatului publicat, vineri, de Ministerul Apărării Naționale. 

Ulterior, aeronava a efectuat și zborul de retur, potrivit sursei citate,

Zborul a fost operat de personalul Bazei 90 Transport Aerian de la Otopeni. Cei doi pacineți au fost duși în Belgia cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale. Aeronava a decolat, vineri. 

 „Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului sunt asigurate de o echipă medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca și de personal medical din Ministerul Apărării Naționale”, transmite MApN.

Misiunea se execută în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență și a mecanismelor aflate în vigoare, potrivit sursei citate.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Frank Elbers, jurnalist olandez: „România ar trebui să conștientizeze importanța integrării timpurii a migranților economici din Asia de Sud-Est”
Libertatea
Ce ulei să folosești să scapi de furnici: e bun și împotriva muștelor, termitelor sau căpușelor
CSID
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor