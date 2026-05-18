MApN: Cei doi militari răniți în explozia de la Botoșani vor fi transferați la un spital din Belgia

Cei doi militari răniți în poligonul de distrugere a muniției din Botoșani vor fi transferați la un spital militar din Bruxelles, a transmis MApN.
Sursa foto: Facebook/Forțele Aeriene Române
Iulian Moşneagu
18 mai 2026, 16:32, Social
Cei doi militari sunt internați la Spitalul Județean de Urgență Botoșani și sunt stabili hemodinamic. Ei urmează să fie transferați cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles, Belgia.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, caporalul clasa I Daniliuc Dan Florin, în vârstă de 36 de ani, prezintă arsuri pe suprafața corpului, este intubat și ventilat mecanic. El este angajat în MApN din anul 2009.

Cel de-al doilea militar rănit, fruntașul Anton Andrei, în vârstă de 31 de ani, are, de asemenea, arsuri pe suprafața corpului, este intubat și ventilat mecanic. El activează în MApN din anul 2023.

„Conducerea Ministerului Apărării Naționale este în permanentă legătură cu echipa medicală și urmărește îndeaproape starea de sănătate a celor doi militari”, a subliniat MApN.

Explozie la o unitate militară din Botoșani

Incidentul a avut loc luni, la ora 13.30, într-un poligon de distrugere a muniției aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre.

Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs în timpul unor activități de casare a muniției, respectiv cartușe de semnalizare de 26 mm.

La fața locului au intervenit pompieri, echipaje SMURD și o ambulanță SAJ. Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Botoșani.

Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului.

