Explozie într-o unitate militară din Botoșani. Sunt cel puțin două victime

UPDATE

MApN a transmis că „luni, 18 mai, la ora 13.30, a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, în urma căruia doi militari au suferit arsuri.

La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere a incendiilor, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ.

„Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani, unde medicii vor analiza dacă se impune transferul la alte unități medicale specializate.

Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm). Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului”, a precizat MApN.

Știrea inițială:

Explozia a avut loc luni, la Unitatea Militară O1189 de pe strada Petru Rareş, a anunțat Monitorul de Botoșani. Este vorba despre un poligon de distrugere a muniției de la marginea orașului Botoșani. Explozia a fost urmată de un incendiu.

Se pare că două persoane sunt rănite având arsuri. Primele informații arată că victimele sunt în stare gravă. Explozia s-ar fi produs în momentul în care victimele manipulau echipamente militare.

La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de la Ambulanţă, SMURD, pompieri şi poliţie.

„Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Din primele informații, două persoane au fost rănite. În sprijin, a fost solicitat si echipajele CBRN al ISU Suceava”, a transmis ISU Botoșani.

Victimele au fost transportate la spital.