Explozie la o fabrică de artificii din China. Cel puțin 21 de morți și 61 de răniți

Agenția oficială de știri a Chinei, Xinhua, a precizat că explozia a avut loc luni după-amiază la o fabrică de artificii din orașul Changsha, provincia Hunan, potrivit AP.

Aproape 500 de salvatori au fost trimiși, iar persoanele aflate în zonele de pericol au fost evacuate de autorități, invocând riscurile ridicate prezentate de două depozite de praf de pușcă de la fața locului, se arată în raport.

Autoritățile investighează cauza exploziei, dar au luat „măsuri de control” împotriva celor responsabili de companie, se menționează în raport, fără a se specifica însă care sunt aceste măsuri.

Pentru a preveni alte accidente în timpul operațiunii, echipele de salvare au adoptat măsuri precum pulverizarea și umidificarea pentru a elimina potențialele pericole.

De asemenea, au fost mobilizați trei roboți pentru a ajuta la operațiunea de căutare și salvare.

În februarie, China a raportat două explozii mortale la magazine de artificii în perioada Anului Nou Lunar.