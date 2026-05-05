Prima pagină » Știri externe » „Comportament pripit și stângaci”: cinci civili morți după ce SUA au lovit două ambarcațiuni în Strâmtoarea Ormuz

Presa de stat iraniană a relatat că cele șase așa-numite ambarcațiuni mici iraniene vizate luni de armata americană în Strâmtoarea Ormuz nu erau afiliate Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), ci erau nave civile care transportau mărfuri și pasageri, iar cinci persoane au fost ucise în atac.
Alexandra-Valentina Dumitru
05 mai 2026, 06:07

Un oficial militar a declarat agenției de știri Tasnim că, după rapoartele SUA privind atacurile, autoritățile iraniene au efectuat o anchetă, care a constatat că forțele americane „au atacat și au tras asupra a două ambarcațiuni mici de marfă care transportau civili și se deplasau de la Khasab, de pe coasta Omanului, spre coasta iraniană”, potrivit AlJazeera.

„Acest comportament pripit și stângaci al inamicului provine din teama excesivă și coșmarul armatei americane cu privire la operațiunile cu ambarcațiuni rapide ale IRGC”, a declarat oficialul militar, citat de Tasnim.

După ce a raportat că forțele americane au atacat luni ambarcațiunile mici iraniene, CENTCOM, care conduce operațiunile americane în regiune, a declarat că elicopterele de atac Sea Hawk și Apache „au fost utilizate pentru a elimina ambarcațiunile mici iraniene care amenințau transportul comercial”.

Washingtonul a declarat că ambarcațiunile au fost distruse în timp ce încercau să interfereze cu transportul comercial în timpul operațiunilor americane de redeschidere a Strâmtorii.

