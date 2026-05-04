Se inflamează situația din Strâmtoarea Ormuz! Iranul anunță riposte puternice după declarațiile lui Trump | „Sprijinul nostru este esențial"

Președintele SUA a postat pe TruthSocial pentru a anunța că navele blocate în Strâmtoarea Ormuz vor fi eliberate luni dimineață, însă Iranul a reacționat în urmă cu puține momente.
Adrian NicolaeAlexandra-Valentina Dumitru
04 mai 2026, 10:15, Știri externe

UPDATE ORA 10:00: Iranul a anunțat că nu are de gând să permită forțelor americane să se apropie de Strâmtoarea Ormuz și avertizează clar cu riposte puternice.

UPDATE ORA 09:00: Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că va începe să susțină misiunea lui Trump menită să restabilească „libertatea de navigație pentru transportul comercial” prin Strâmtoarea Ormuz. „Sprijinul nostru pentru această misiune defensivă este esențial pentru securitatea regională și pentru economia globală, în contextul în care menținem, de asemenea, blocada navală”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM (DETALII AICI!)

ȘTIREA INIȚIALĂ: „Le-am spus reprezentanților mei să îi informeze că vom depune toate eforturile pentru a le scoate navele și echipajele în siguranță din strâmtoare”, a transmis președintele, potrivit Al Jazeera.

Trump a adăugat că reprezentanții săi poartă „discuții foarte constructive cu Iranul și că aceste discuții ar putea duce la un rezultat foarte pozitiv pentru toți”.

El a calificat eliberarea strâmtorii drept „un gest umanitar din partea Statelor Unite, a țărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a Iranului”, întrucât „multe dintre aceste nave rămân fără provizii alimentare”, și a adăugat că oricine va interveni „va fi tratat cu fermitate”.

