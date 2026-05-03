De ce retragerea militarilor americani din Germania nu este cea mai mare lovitură pentru Europa

Totuși, analiștii avertizează că retragerea trupelor SUA din Germania poate semnala o schimbare majoră în relația transatlantică și poate genera consecințe importante asupra securității și economiei europene, scrie Wall Street Journal.

Potrivit oficialilor americani, retragerea unei brigăzi din Germania va avea loc în următoarele șase până la douăsprezece luni.

Germania găzduiește aproximativ 36.000 de militari americani, fiind una dintre cele mai importante baze strategice ale SUA în Europa. Baza Aeriană Ramstein, situată în sudul Germaniei, joacă un rol esențial în operațiunile logistice și militare desfășurate de Statele Unite în Orientul Mijlociu și în alte regiuni sensibile.

Blocajul privind rachetele strategice

Pe lângă retragerea militarilor, o altă preocupare majoră pentru liderii europeni este decizia Washingtonului de a nu mai desfășura în Germania rachete de croazieră Tomahawk și sisteme hipersonice Dark Eagle. Aceste arme erau prevăzute într-un acord semnat în 2024 și aveau rolul de a consolida capacitatea NATO de descurajare în fața Rusiei.

Analiștii susțin că retragerea trupelor SUA din Germania, împreună cu anularea desfășurării acestor sisteme militare, poate crea o vulnerabilitate strategică pentru Europa. Potrivit experților germani în securitate, continentul nu dispune încă de capacități similare dezvoltate independent.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că Europa trebuie să investească accelerat în apărare pentru a compensa eventualele goluri create de reducerea sprijinului american. Germania și-a propus deja să dezvolte cea mai puternică armată convențională din Europa până în anul 2029.

Impactul economic asupra Europei

Retragerea trupelor SUA din Germania are implicații nu doar militare, ci și economice. Relațiile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană au devenit tot mai tensionate după introducerea unor tarife comerciale suplimentare pentru mașinile europene.

Industria auto germană, considerată motorul economiei țării, este afectată de majorarea tarifelor pentru exporturile către piața americană. Creșterea taxelor vamale pentru automobilele europene pune presiune pe producătorii germani, deja afectați de costurile ridicate ale energiei și de scăderea cererii externe.

În plus, conflictul din Iran și creșterea prețurilor la energie complică perspectivele economice ale Germaniei. Estimările privind creșterea economică au fost revizuite în scădere, iar guvernul german întâmpină dificultăți în susținerea noilor programe de investiții militare.

Retragerea trupelor SUA din Germania schimbă echilibrul strategic european

Experții în securitate consideră că retragerea trupelor SUA din Germania poate reprezenta mai mult decât o simplă reducere militară. Decizia este interpretată ca un semnal privind reorientarea priorităților geopolitice ale Washingtonului și o posibilă diminuare a angajamentului american față de Europa.

În acest context, liderii europeni sunt obligați să accelereze investițiile în apărare și să își dezvolte propriile capacități strategice. Germania și Franța au început deja discuții privind extinderea cooperării militare și consolidarea unei umbrele europene de securitate.

Pentru Europa, retragerea trupelor SUA din Germania deschide o perioadă de incertitudine, în care securitatea și stabilitatea economică depind tot mai mult de capacitatea statelor europene de a acționa independent.