Prima pagină » Life-Inedit » În Europa există un loc unde „călătoria în timp” pare reală. În câteva secunde ajungi într-o altă țară și într-un alt fus orar

În Europa există un loc unde „călătoria în timp” pare reală. În câteva secunde ajungi într-o altă țară și într-un alt fus orar

Imaginează-ți că traversezi un pod în mai puțin de un minut și că primești apoi un mesaj text prin care ești întâmpinat într-o nouă țară. Acest lucru nu este departe de realitate atunci când traversezi podul El Marco, care are o lungime de doar 3 metri.
În Europa există un loc unde „călătoria în timp” pare reală. În câteva secunde ajungi într-o altă țară și într-un alt fus orar
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
03 mai 2026, 03:25, Life-Inedit

Micul pod din lemn traversează pârâul îngust Arroyo Abrilongo, care reprezintă granița naturală între Portugalia și Spania, potrivit Express.

Pentru a identifica cele două țări, capătul portughez al podului are un marcaj de piatră cu litera „P”, în timp ce marcajul de piatră de pe partea spaniolă are inscripționată litera „E” (de la España).

Deoarece Spania și Portugalia se află în fusuri orare diferite, traversarea îți oferă o formă unică de călătorie în timp. Trecând dintr-o țară în alta în doar câteva secunde, vei vedea cum ceasul tău se schimbă cu o oră întreagă.

Această traversare modestă leagă satul spaniol La Codosera din sud de El Marco din Portugalia.

Potrivit Fascinating Spain, această mică trecere a fost construită de locuitorii din zonă cu secole în urmă. Inițial, podul nu era altceva decât o serie de scânduri simple de lemn pentru a traversa cursul de apă îngust, dar, cu finanțare din partea UE, a fost reconstruit în 2008.

Muncitori atât din Spania, cât și din Portugalia au lucrat la această infrastructură și, având în vedere dimensiunile sale reduse, doar pietonii, nu și mașinile, îl pot traversa. Bicicletele, însă, sunt încă permise.

Podul a fost ignorat de multe clasamente, care acordă adesea titlul de „cel mai scurt” unui pod care traversează granița dintre Statele Unite și Canada pe insula Zavikon. Cu toate acestea, podul dintre Portugalia și Spania este cu cel puțin 4 metri mai scurt decât omologul său nord-american, motiv pentru care se află în fruntea clasamentului.

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor